Osnabrück. Am Montag, 21. Januar, beginnen die Arbeiten zum Bau der neuen E-Bus-Endwende im Osnabrücker Stadtteil Haste. Für die Arbeiten wird nach Angaben der Stadtwerke der Östringer Weg zwischen „Bischof-Wittler-Straße“ und „Am Krummen Kamp“ voll gesperrt.

Die Baumaßnahme soll spätestens Ende März zum geplanten Start der E-Bus-Linie M1 abgeschlossen werden.



„Der Bau in Haste ist der finale Baustein für die Inbetriebnahme der neuen M1 zwischen Haste und Düstrup“, wird Projektleiter Joachim Kossow in einer Pressemitteilung der Stadtwerke zitiert. Auf dem bislang unbebauten Gelände am Östringer Weg entsteht eine komplett neue Bus-Endwende mit zwei Schnellladestationen für die elektrisch betriebenen Busse.

Informationen zu den neuen E-Bussen Mehr Informationen zu den neuen E-Bussen gibt es unter www.swo.de/e-bus sowie im Stadtwerke-Blog unter www.swo.de/blog . Mehr Informationen zu VDL Bus & Coach bv gibt es unter www.vdlbuscoach.com , zum Projekt „Mobile Zukunft“ unter www.mozu-os.info

Künftig werden hier die E-Gelenkbusse über einen Stromabnehmer auf dem Fahrzeugdach und eine Ladehaube am Mast geladen.

„Anders als in Düstrup kann die bisherige Endwende nicht für den E-Bus-Betrieb umgerüstet werden. Da in Haste somit eine komplett neue Endwende entsteht, sind die Arbeiten auch umfangreicher.“ Joachim Kossow, Projektleiter

Da parallel die Fahrbahndecke sowie der Gehweg saniert werden, ist eine Vollsperrung des Abschnittes des Östringer Wegs zwischen „Bischof-Wittler-Straße“ und „Am Krummen Kamp“ laut Stadtwerke unumgänglich. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Durchfahrt frei, für Autofahrer ist in beide Richtungen eine weiträumige Umleitung über „Zum Gut Nette“, Vehrter Landstraße und Haneschstraße zum Östringer Weg ausgeschildert.

Künftig wird sich auch die Linienführung in Haste ändern:

Direkt nach Abschluss der Arbeiten soll die neue Linie M1 in Betrieb gehen. „Bis dahin nutzen wir die Zeit für Schulungen und für den Testbetrieb unserer neuen Busse“, sagt Kossow. Mittlerweile sind die nächsten drei Fahrzeuge vom Typ VDL Citea SLFA-181 Electric aus dem VDL-Werk im belgischen Roeselare per Tieflader angeliefert worden. Die restlichen Busse folgen sukzessive. Künftig werden zwölf Gelenkbusse – plus einem Reservefahrzeug – auf der neuen M1 (bisher: Linie 41) unterwegs sein.