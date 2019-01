Osnabrück. Nein, die Stadtwerke Osnabrück würden nicht versuchen, Einkommensschwache über ihr Tarifsystem auszugrenzen: Das betonte Bäderchef Wolfgang Hermle am Mittwochabend im Jugendhilfeausschuss. Dort nahm er zur Kritik an den Bäderpreisen Stellung und kündigte Vergünstigungen für Stadtwerkekunden an.

Im Raum steht der Vorwurf, Familien mit mehreren Kindern könnten sich den Eintritt ins Nettebad kaum leisten. Den hatten Ratspolitiker schon vor elf Jahren einmal geäußert – und Ende 2018 flammte die Diskussion erneut auf.



In dieser Woche warfen dann Mitglieder des Osnabrücker Beirats für Kinderinteressen den Stadtwerken vor, Einkommensschwache bewusst auszugrenzen.

Hauptkritikpunkt ist, dass die Familienkarte nur für Familien mit zwei Kindern gilt und für jedes weitere Kind ein Aufschlag fällig wird. Außerdem steigt der Preis nach 90 Minuten sukzessive an – bis zu einem Tagesmaximum von 32,30 Euro unter der Woche, beziehungsweise 34,30 Euro am Wochenende. 90 Minuten mit zwei kleinen Kindern: Das sei „purer Stress“, sagte Rita Feldkamp (CDU). „Auch ich habe es, obwohl ich gut organisiert bin, nicht geschafft.“

Nettebad nicht mit Bädern der Region vergleichbar

Dass der Eintritt ins Nettebad im Vergleich mit anderen Bädern in der Region nicht günstig ist, bestritt auch Bäderchef Hermle nicht. Nur: Es sei nicht das einzige Bad in Osnabrück. Moskau- und Schinkelbad seien die Bäder der Daseinsvorsorge in Osnabrück – das Nettebad nicht, ein Aufenthalt dort habe eher Urlaubscharakter. „Wir dürfen hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, betonte er. Das Hasebad in Bramsche, das Panoramabad in Georgsmarienhütte oder das Aaseebad in Ibbenbüren seien zwar günstiger, befänden sich jedoch alle auf dem Niveau von Moskaubad und Schinkelbad, nicht vom Nettebad.

Mit Moskaubad und dem Schinkel-Sportbad, seien die Stadtwerke „absolut im Angebot, wie es hier in der Region üblich ist“, so Hermle. Die Familien-Tageskarte kostet in beiden Bädern 12,60 Euro, der Zuschlag für jedes weitere Kind beträgt 2,10 Euro – auch das sei in der Bäderbranche üblich, so Hermle. Im Moskaubad fällt an Warmbadetagen sowie in der Sommersaison noch ein Aufschlag an. Hermle: „Wir haben attraktive Angebote zu einem wirklich guten Preis.“

Das Nettebad hingegen spiele in einer Liga mit den Top-Ten-Erlebnisbädern Deutschlands – und liege dort im Vergleich im Mittelfeld.

Die Gesamtkostenstruktur sei im Vergleich zu anderen Bädern nachvollziehbar, sagte CDU-Ratsmitglied Günter Sandfort. Für angemessen halte er sie jedoch nicht. „Familien mit mehr als zwei Kindern sollen nicht gegenüber Familien mit zwei Kindern benachteiligt werden“, sagte Sandfort. „Und das ist in diesem Tarifsystem der Fall.“ Rund 2000 Familien mit drei oder mehr Kindern leben in Osnabrück. „Warum sollen die nicht mir rein dürfen“, fragte Hubert Torliene, von CDU/BOB hinzugewähltes Ausschussmitglied.



Wer bestimmt die Preise?

Aber wer bestimmt die Preise überhaupt? Abgesegnet werden sie vom Aufsichtsrat der Stadtwerke, und in dem sitzen als Vorsitzender Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU), sowie unter anderen die Fraktionschefs von CDU (Fritz Brickwedde), SPD (Frank Henning, stellvertretender Vorsitzender) und Grüne (Volker Bajus). Entsprechend sagte Ausschussmitglied Thomas Klein (Grüne) an Sandfort (CDU) gerichtet: „Wenn Sie freien Eintritt für die weiteren Kinder wollen, muss das Aufgabe Ihrer Vertreter im Aufsichtsrat sein. Bislang sind solche Ideen dort nicht vorgetragen worden.“

Etwa die Hälfte der Nettebadbesucher kämen nicht aus Osnabrück, gab Hermle außerdem zu bedenken und sagte:

„Warum sollte ich einer Oldenburger Familie den Badeintritt subventionieren?“ Wolfgang Hermle, Bäderchef Stadtwerke Osnabrück





Es sei ja „durchaus ein berechtigtes Anliegen von Ihnen, zu schauen, wie wir Familien unterstützen können“, so der Bäderchef. Rabatte für Einheimische allerdings seien nicht machbar. Solche hatte das Bayrische Berchtesgarden an der Grenze zu Österreich für sein Schwimmbad einmal eingeführt. Ein Österreicher klagte – und bekam vom Europäischen Gerichtshof Recht.

„Was wir aber dürfen, sind Rabatte für unsere Stadtwerkekunden“, so Hermle. 80 Prozent aller Osnabrücker Haushalte seien Strom- oder Gaskunden der Stadtwerke. Von Juni bis August 2019 würden alle Kunden beim Kauf einer Familienkarte eine Kinderfreikarte im Wert von maximal 12,10 Euro erhalten. Für das zweite Halbjahr 2019 seien weitere Familienvergünstigungen geplant.