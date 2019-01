Osnabrück. Komplizierte Routenplanung, zerknitterte Rechnungen und dazu ein Zettelberg aus Reiseunterlagen: Diese Begleiterscheinungen einer Reise sollen künftig der Vergangenheit angehören. Das Osnabrücker Start-up Lambus entwickelt aktuell eine App, die das Leben für gemeinsam Reisende einfacher machen soll.

In gewisser Weise steht die gleichnamige App schon in den Startlöchern: Bereits in den kommenden Wochen soll die Plattform in den App-Stores für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar sein. Wer sie herunterlädt, bekommt ein Programm auf sein Smartphone, das in vielerlei Hinsicht nützlich für Menschen ist, die gemeinsam reisen. "Der Nutzer steht bei uns im Mittelpunkt", sagt Gründer Hans Knöchel.

Reiseplanung ohne Drucker

Ganz konkret stehen den Nutzern mehrere Funktionen zur Verfügung: So können beispielsweise Reiseunterlagen miteinander geteilt werden, etwa Unterlagen für den Mietwagen, die Flugtickets oder die Anfahrtsbeschreibung für das Ferienhaus. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass solche Dokumente meist irgendwo im Mail-Postfach liegen und man sie erst suchen muss. Mit unserer App kann man sich das ebenso sparen wie den Ausdruck von Dokumenten", sagt Knöchel.

Schon vor dem Reiseantritt ist die App dienlich: Routen und mögliche Reiseziele können angelegt werden und landen in Echtzeit auf den Smartphones der Reisepartner. So kann der Trip "kollaborativ", so Knöchel, geplant werden. Nicht zuletzt haben die Lambus-Macher auch eine praktische Möglichkeit zur Reisekostenabrechnung implementiert: Kosten für den gemeinsamen Mietwagen oder die letzte Gin Tonic-Runde an der Hotelbar können vermerkt und zugewiesen werden. Bezahlt werden kann beispielsweise per Paypal.

Idee entstand bei einer Reise

Bei den jetzigen Funktionen soll es nicht bleiben: "Wir haben schon viel Rückmeldung von unseren Testnutzern erhalten und wollen die App laufend weiterentwickeln", sagt Knöchel. Der 27-Jährige studierte Informatik an der Hochschule Osnabrück und arbeitete später dreieinhalb Jahre im Silicon Valley. Vor einiger Zeit zog es ihn zurück nach Osnabrück. Knöchel kam die Idee für seine App selbst während einer Reise mit Freunden. Als er den Gedanken später im Rahmen einer studentischen Hausarbeit ausformulierte, machte ihm sein Informatik-Professor Mut, das Thema weiter zu forcieren und in die Tat umzusetzen.

Familiäre Atmosphäre

Im Januar zog das mittlerweile siebenköpfige Team in das Osnabrücker Gründerzentrum Seedhouse. "Wir fühlen uns sehr wohl hier und schätzen die familiäre Atmosphäre. Gerade für uns als junges Unternehmen ist die finanzielle und inhaltliche Unterstützung wichtig", sagt Knöchel. Hintergrund: Das Seedhouse fungiert als eine Art Durchlauferhitzer für die Ideen junger Unternehmer beispielsweise aus der IT-Branche. Die Start-ups werden gefördert und ihre Geschäftsidee wird auf Herz und Nieren geprüft.

Was ist das Seedhouse? Das Seedhouse an der Marie-Curie-Straße 3 in Osnabrück hat bereits den Betrieb aufgenommen. Gefördert wird das Start-up-Zentrum zu gleichen Teilen (je 200.000 Euro) vom Land Niedersachsen, der Sparkasse Osnabrück und einer Reihe von regionalen Unternehmen. Das Seedhouse ist organisatorisch an das Innovationscentrum Osnabrück (ICO) angedockt, das sich nur einen Steinwurf entfernt befindet. Anders als im ICO erhalten Gründer hier in ihrer Anfangsphase eine Rund-um-Betreuung und finanzielle Unterstützung. Eine weitere Besonderheit ist das Engagement zahlreicher Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft, die sich finanziell, aber auch inhaltlich beim Gründerzentrum engagieren. Der Fokus des Accelerators liegt auf den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft und Digitales.

Knöchel und seine Kollegen haben ihre App, die kostenlos und werbefrei ist, übrigens so konzipiert, dass sie global genutzt werden kann. Die App läuft nicht nur auf deutsch, sondern auch in englischer und spanischer Sprache. Zeitnah will das junge Unternehmen auch eine Browser-Version herausbringen.