Osnabrück. Die Filiale der Wäscherei Neustadt am Arndtplatz ist geschlossen. Erst vor zwei Jahren zog sie in die Räume des Kultkneipe "Unions-Stübchen".

Zwei Jahre war die Filiale der Wäscherei Neustadt an der Arndtstraße 17 beheimatet – nun wurde sie geschlossen. Inhaberin Regina Geskes bedauert das, schließlich arbeitet sie seit mehreren Jahren an diesem Standort. Zuerst hatte sie ihr Geschäft in einem kleinen Anbau gegenüber, in dem sich heute die Filiale eines Bestattungsunternehmens befindet.

2016 bot sich Geske der Umzug in etwas größere Räumlichkeiten. Damals schloss die Osnabrücker Traditionskneipe "Unions-Stübchen" ihre Türen. Wie der Vermieter unserer Redaktion sagte, sei die wirtschaftliche Lage der Eckkneipe der Grund gewesen. (Weiterlesen: Ein Kult stirbt aus: In Niedersachsen gibt es immer weniger Kneipen)

Bei Geske und der Wäscherei sind es andere Gründe, die zur Schließung geführt haben: "Die Räume, insbesondere der Keller, sind sehr feucht und anfällig für Schimmel. Das geht nicht, wenn man saubere Wäsche anbietet." Also habe sie sich schweren Herzens entschieden, diese Filiale aufzugeben und sich auf das Hauptgeschäft der Wäscherei Neustadt in der Dodesheide zu konzentrieren. "Meine Stammkunden sind mir treu geblieben. Trotzdem fiel der Abschied sehr schwer", sagt sie. "Meine kleine Filiale am Arndtplatz war ja jahrelang mein ,Herzstück'."



Lagerraum für Grillequitment

Genutzt wird die Ladenfläche aktuell als Lagerfläche für "Der Grillladen", der früher in der Nobbenburger Straße ansässig war. Ob weitere Pläne existieren, wollte der aktuelle Mieter nicht sagen.