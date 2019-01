Osnabrück. Die Diakoniestiftung Osnabrück informierte bei der Feierstunde zu ihrer Gründung vor zehn Jahren die Förderer. Klar wurde: Ganz sicher wird die Stiftung auch in den nächsten zehn Jahren gebraucht.

Rund 114.000 Euro sind bislang von der Diakoniestiftung an soziale Einrichtungen geflossen. „An Hilfsprojekte, die keine gesicherte staatliche oder kirchliche Finanzierungen bekommen und die ohne Spenden gar nicht aufrechterhalten werden könnten“, erklärte Karin Jabs-Kiesler, die Kuratoriumsvorsitzende.

Gesundheit und Wohlbefinden ist Menschenrecht

Gefördert würden damit Menschen am Rande der Gesellschaft, für die es schwerfalle, Spendenbereitschaft zu wecken: Drogen- und Alkoholabhängige, Haftentlassene, Wohnungslose, Arbeitslose.

Jabs-Kiesler verwies in der Feierstunde im Steinwerk an der Katharinenkirche darauf, dass die Diakoniestiftung 2008 bewusst am 60. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN gegründet worden ist. Verpflichtet sei man dem Anspruch auf eine Lebenshaltung, die ausreichend Gesundheit und Wohlbefinden gewährleiste, so Jabs-Kiesler.

Innenminister warnt vor AfD

In diesen Zusammenhang bettete auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius das Wirken der Diakoniestiftung in seinem Grußwort ein. Äußerungen aus der AfD lassen den Eindruck aufkommen, dass die Grundrechte für alle Menschen infrage gestellt werden sollen und es zu einem Rollback in vergangen geglaubte Zeiten kommt, meinte Pistorius. „Deswegen ist das Engagement der Diakoniestiftung in den heutigen Zeiten doppelt wichtig.“

Hilfe für Schwache ist mehr als Dienst am Ego

Superintendent Joachim Jeska stellte die Diakoniestiftung in den Zusammenhang eines Wortes des alttestamentarischen Propheten Jeremias: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu Gott, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch gut. „Das ist zwar eine klassische Win-Win-Situation, aber deutlich mehr als bloßes Kalkül“, interpretierte der Geistliche.

Gemeint sei nicht die Förderung des Einzelwohls, sondern der Blick ist auf eine Ganzheitlichkeit gerichtet: Möglichst vielen Menschen soll es gut gehen. Die Hilfe für die Armen und Schwachen habe ihre Wurzeln im Glauben und Evangelium. „Ich gebe etwas, weil der Glaube mich anspornt, das zu tun, nicht weil es eine Win-Win-Situation ist“, so Jeska.

Auch Gipfellauf macht Projekte möglich

Als ein wichtiges Element der Diakoniestiftung hat sich im Laufe der zurückliegenden zehn Jahre der sogenannte Gipfelsturm etabliert. Die 10-Kilometer-Distanz vom Marktplatz bis hoch hinaus zum Piesberg ist in der Läufergemeinde zum Event geworden – und finanziert so zahlreiche Projekte.

Hierzu zählen als sogenannte niedrigschwellige Treffs die Cafés Oase und Connection für Menschen mit Suchtproblemen sowie das Café Mandela, dass nach wie vor von vielen Flüchtlingen besucht wird.

Profitieren konnten von Spenden der Garten- und Hausservice, der Langzeitarbeitslosen den beruflichen Wiedereinstieg ermöglichen will. Ebenso unterstützt die Diakoniestiftung Frauen und Mütter und ihren Wegen aus einer Abhängigkeitserkrankung (FridA). Hilfen für ältere Menschen und Straffällige bekamen ebenfalls finanzielle Zuwendungen für ihre Arbeit.