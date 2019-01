Trompeter Ludwig Güttler mit Barockmusik in St. Katharinen CC-Editor öffnen

Als Trompeter ist er eine Legende: Ludwig Güttler spielte am Mittwoch in St. Katharinen. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Osnabrück. Ludwig Güttler gab sich am Mittwoch in St. Katharinen in Osnabrück die Ehre. Gemeinsam mit seinen Kollegen Friedrich Kircheis und Johann Clemens spielte er ein Programm mit festlicher Barockmusik.