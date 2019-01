Osnabrück. Reinhold Messner gibt es jetzt auch in einem Comic. Am Dienstag, 29. Januar, ist er aber leibhaftig in der Osnabrück-Halle und spricht über dreizehn ausgewählte Weltberge. Sein Vortrag wird durch außergewöhnliche Bilder illustriert.

Der Witz, in dem sich zwei Yetis darüber unterhalten, dass es Reinhold Messner wirklich geben soll, hat einen längeren Bart als der der Gitarristen von ZZ Top. Aber die Yetis liegen richtig. Messner gibt es wirklich, auch wenn er viele Jahre seines Lebens in Sphären verbracht hat, die für normale Menschen kaum erreichbar sind. Er hat gemeinsam mit Peter Habeler 1978 als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff erreicht und stand als Erster auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender. Ebenfalls als Erster hat er einen Achttausender im Alleingang bestiegen, den Nanga Parbat im Jahr 1978, und er war zwei Jahre später der Erste, der den höchsten Gipfel der Welt ohne Flaschensauerstoff und im Alleingang erreichte.

Der am 17. September 1944 in Brixen in Südtirol geborene Reinhold Messner wurde im Laufe seines Lebens nicht nur dadurch geehrt, dass er jüngst durch die Feder des Zeichners Michele Petrucci zu einer Comic-Figur wurde. Er war 1986 Italiens Sportler des Jahres, 1998 wurde ein Asteroid nach ihm benannt und 2014 erhielt der den Courage-Preis der Stadt Iburg.

Die Berge und das Klettern sind zum Lebensinhalt von Messner geworden. In einem Interview mit dieser Zeitung erzählte er, dass er schon als Bub zum Extremklettern gegangen sei (https://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/1623578/heute-fuehrt-eine-piste-auf-den-everest-1). Er sprach auch über seine Vorträge. Dabei sieht er sich als Erzähler. „Mithilfe der Bilder stelle ich mir eine Dramaturgie zusammen, und die Zuhörer müssen spüren, dass ich erst während des Redens meine Gedanken formuliere. So entsteht Glaubwürdigkeit“, so Messner. Die von ihm angesprochenen Fotos sind digitale Abbilder, die am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf Basis von Satellitenaufnahmen entstanden sind. Anhand dieser dreidimensionalen, fotorealistischen Abbilder wird der Zuschauer laut Veranstalter-Info zu einem Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge neuer, kommender alpinistischer Herausforderungen. Und wer könnte das besser vermitteln als Reinhold Messner?

Reinhold Messner, Osnabrück-Halle, Osnabrück, Di., 29. 1., 20 Uhr, Eintritt: 32,90 bis 40,90 Euro, Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Telefon: 0541/34900.