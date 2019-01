Osnabrück. Bei der Typisierungsaktion für die todkranke Jaliyah aus Osnabrück am 12. Januar haben auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel sowie deren Angehörige teilgenommen.

„Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsbaumsammelaktion hat die Ortsfeuerwehr Schinkel diese Aktion der DKMS aktiv unterstützt“, wird Ortsbrandmeister Jan Sannemann in einer Mitteilung zitiert. Zudem habe die Feuerwehr Geld für die Mutter der Siebenjährigen gesammelt und ihr bei der Typisierungsaktion an der Gesamtschule Schinkel übergeben. Rund 1500 Menschen hatten sich am 12. Februar dort typisieren lassen.

Die siebenjährige Jaliyah aus Osnabrück ist todkrank und benötigt dringend einen Knochenmarkspender. Am Mittwoch teilte die Großmutter auf Anfrage unserer Redaktion mit, womöglich sei ein Spender für das Mädchen gefunden worden. „Die Feuerwehr Osnabrück wünscht Jaliyah alles Gute und drückt ganz fest die Daumen, dass schnell ein passender Spender gefunden wird“, wird Sannemann zitiert.