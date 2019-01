Osnabrück. Das Quartett Laing stellt am Sonntag sein neues Album „Fotogena“ in der Lagerhalle in Osnabrück vor. Die vier Frauen aus Berlin mischen dabei mehrstimmigen Gesang mit Electro-Sounds.

„Fotogena“ ist das dritte Album von Laing nach einer vierjährigen Pause. Es besticht mit vielseitigem Pop und zeigt die gesanglichen Qualitäten der Gruppe sowie die Fähigkeiten von Bandgründerin Nicola Rost als Produzentin. Ihr „Electric Ladysound“, wie Laing ihren Stil selbst nennt, wird durch einen Schuss modernen R’n’B‘s auch tanzbar. Gerade das wird das Konzert der Band zu einer sportlichen Angelegenheit machen.

Das Konzert von Laing in der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Eintritt: 27 Euro. Kartentelefon: 0541/7607780 oder 338740.





Pink Floyd-Tribute

Barfuß zum Mond will die Pink Floyd-Tributeband Echoes am Samstag im Rosenhof in Osnabrück gehen. „Barefoot to the Moon“ nennt sich das aktuelle Programm. Die Band entledigt sich nicht nur ihrer Schuhe, sondern macht die Musik der Vorbilder dabei nackt, sprich: akustisch.

Echoes entkleiden den Bombast-Rock von Pink Floyd mit all seinen Sound-Landschaften und spielen die Musik mit akustischen Instrumenten. Dazu haben sie sich die Unterstützung des Gitarristen und Sängers Oliver Hartmann von Avantasia und dem Streichquartett des Bohemian Symphony Orchestra aus Prag geholt. Beide haben schon bei „Rock Meets Classic” zusammen gearbeitet.

Das Konzert von Echoes im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Samstag schon um 19 Uhr. Eintritt: 41,60 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Comedy

Seit 25 Jahren gibt es das Comedy-Duo Baumann & Clausen. Das feiern die Meister der Bürokratie am Sonntag in der Osnabrück-Halle mit ihrem neuen Programm „Die Schoff“.

„Die Schoff“ ist das von Baumann & Clausen eingedeutschte Wort für „Die Show“. Jens Lehrich (Baumann) und Frank Bremser (Clausen) starteten ihre Comedy-„Schoff“ im Radio R.SH. Mittlerweile läuft sie seit einem Vierteljahrhundert. Von Anfang haben sie dabei Beamte und Bürokraten aus deutschen Amtsstuben auf die Schippe genommen. Anscheinend haben sich viele Deutsche darin wiederentdeckt und können über sich lachen. Der Erfolg des Duos ist immens und seit einigen Jahren konstant. Deswegen werden sie zur Silberhochzeit auch eine besondere Show auf die Bühne bringen, wie sie selber sagen: „Es ist die erste Schoff der Welt mit Doppel-f: fiel Freude.“

Die Schoff von Baumann & Clausen in der Osnabrück-Halle beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Eintritt: 30 bis 34 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Telefon: 0541/349024.