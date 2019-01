Die Musik der Beatles steht im Mittelpunkt des Musicals „Please, Mr. Postman“ am Donnerstag in Osnabrück. Foto: André Callozzo Peo

Osnabrück. Die Beatles sind immer noch vielen Menschen präsent – auch 49 Jahre nach ihrer Trennung. Das Musical „Please, Mr. Postman” erinnert am Donnerstag, 24. Januar, in der Osnabrück-Halle an die Fab Four und zeichnet ihre Erfolgsgeschichte nach.