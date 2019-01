Osnabrück. Frömmigkeit und Entertainment des Showgeschäfts sind für die New York Gospel Stars kein Widerspruch. Bei ihren Konzerten entsteht mitreißendes Gospel Pathos - so auch bei dem Gastspiel in der Osnabrücker Lutherkirche.

Ein Weihnachtsstern schwebt noch über den Köpfen der Zuschauer und auch der großzügig beleuchtete Weihnachtsbaum hält immer noch die Stellung neben dem Altar. Das Ambiente für ein geistliches Konzert in der Lutherkirche stimmt, selbst für ein ganz modernes.

In wallenden roten Gewändern treten die sieben Sänger der Gospel Stars vor ihr Publikum und begrüßen alle in breitem Amerikanisch. Sogleich wird Aktivität eingefordert. Zum ersten "Halleluja " darf bereits geklatscht werden. Wenn Tyronne Flower mit starker Stimme solo singt, macht die Gruppe seine Gesten mit und streut chorische Hintergrundgesänge ein.

Besonders eindrucksvoll singt das Ensemble a capella. Extreme dynamische Schwankungen und ein aus-geprägtes Vibrato sprengen dennoch nicht die Einheit des Satzes von "No Man Can Hinder Jesus". Wieder instrumental durch Keyboard und Schlagzeug begleitet folgt "Walk Into Jerusalem".





Auch bekannte Gospels werden eigenwillig interpretiert. "When The Saints Go Marching In" klingt wie eine waschechte Soulnummer von den "Supremes". Anschließend verausgabt sich Matta Washington stimmlich derart, dass es manche im Publikum nicht mehr auf den Sitzen hält. Sie wiegen sich stehend im Rhythmus und klatschen unermüdlich.

Doch es kommen auch introvertierte Momente von großer Leidenschaft. Ganz allein und stimmgewaltig singt Ahmed Wallace "Go Down Moses". Später am Abend treten die Gospel Stars dann in schwarzem Samt auf. Sie nehmen singend Abschied von einem ihrer Gründungsmitglieder, der kürzlich verstorben ist. Das Publikum spendet mitfühlenden Applaus.