Darum sollte der Kreis Osnabrück nicht in Aktien investieren

Osnabrück. Endlich hat der Landkreis es geschafft, einen Großteil seiner RWE-Aktien zu veräußern. Mit einem Erlös von insgesamt zu erwartenden 42 Millionen Euro hat der Landkreis ein Minimalziel erreicht. Mehr nicht. Ein Kommentar.

Darüber dürfte sich vor allem einer freuen: der CDU-Fraktionschef Martin Bäumer. Ein Satz aus dem Juni 2015 hing ihm noch lange nach. Seinerzeit hatte das Aktienpaket in einem Jahr 20 Millionen Euro an Wert verloren. Im Juni 2015 lag der Buchwert noch bei 45 Millionen Euro. Mit Blick auf die Kursentwicklung sagte er: „Wenn sie noch unter 20 Euro fallen, dann wird man nicht lange warten und sie nicht bis auf 10 Euro fallen lassen. Dann wird man sie ohne große Diskussion sofort verkaufen.“

Keiner kann vorhersehen, wie sich ein Aktienkurs entwickelt

Sie sollten noch bis auf unter zehn Euro pro Aktie abstürzen. Immerhin stieg der Kurs nun zum Glück wieder an. Die Lehre ist aber: Keiner kann vorhersehen, wie sich ein Kurs entwickelt. Deshalb sollte eine Kommune auch nicht in Aktien investieren. Wenn der Landkreis nun also 32 Millionen Euro in einen Fonds investieren will, der zu einem beträchtlichen Anteil aus Aktien besteht, dann ist das vor diesem Hintergrund nur schwer nachvollziehbar. Kommunen sind zur konservativen Geldanlage verpflichtet. Daher sollten Aktien als Anlagemodell eigentlich ausscheiden.