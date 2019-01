Osnabrück. „Mehr Wirtschaftsnähe“ wünscht sich Jan Dirk Elstermann, Verleger und Herausgeber der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Beim Jahrestreffen mit der gesamten Redaktion im Szenelokal Blue Note verdeutlichte er, dass dies aber keineswegs der Appell zu einer „wirtschaftsfreundlichen Berichterstattung“ sei. Ganz im Gegenteil.

Aufgabe der Redaktion bleibe es in Zeiten von Falschnachrichten „genau hinzuschauen“ und seriös sowie umfassend zu berichten. „Fake free“, das ergab auch die Diskussion, sei Anspruch und Markenzeichen, dem sich die Redaktion verpflichtet fühlt.





Herausgeber Prof. Dr. Werner F. Ebke formulierte mediale Zukunftsziele der Unternehmensgruppe, zu denen er eine individualisierte, zielgruppenorientierter Berichterstattung zählt.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete wie in den Vorjahren die Verleihung der Herausgeberpreise. Diese gingen in der Kategorie Berichterstattung an Jean-Charles Fays (1. Platz), Maik Nolte (2. Platz) und Stefan Lüddemann (3. Platz). Die Optik-Preise heimsten Michael Gründel, Jane Dulfaqar/ Louisa Riepe und Harry de Winter ein. Weiter freuten sich Dirk Fisser, Arne Köhler und Elke Schröder über die Anerkennung ihrer kommentierender Arbeiten.