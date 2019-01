Grundsätzlich gibt es zwei Methoden der Stammzellgewinnung: die klassische Knochenmarkentnahme, bei der dem Spender unter Vollnarkose ein Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen wird, und die inzwischen üblichere Periphere Blutstammzellspende, die nur wenige Stunden dauert und bei der keine Operation notwendig ist. Sie ähnelt dem Verfahren einer Blutspende.

Mit beiden Methoden erreicht man qualitativ gleichwertige Ergebnisse. Es steht dem Spender daher grundsätzlich frei, für welche der beiden Möglichkeiten er sich bereit erklärt.

Die Periphere Blutstammzellspende hat inzwischen zu 80 Prozent die klassische Knochenmarkspende abgelöst. Dabei wird dem Spender circa eine Woche lang ein Hormon gespritzt. Dieses bewirkt, dass Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übergehen. Am Tag der sogenannten Apherese wird der Patient mithilfe zweier Venenkatheter an seinen Armen an eine Apheresemaschine angeschlossen. Das Blut wird dabei aus einem Arm entnommen und zentrifugiert. Die Blutbestandteile werden dadurch räumlich nach ihrer Dichte getrennt, sodass die benötigten Blutstammzellen zielgerichtet „abgesaugt“ werden können. Nach der Filterung werden die einzelnen Blutbestandteile wieder miteinander gemischt und das Blut wird in den anderen Arm zurückgeführt.

Vor jeder Spende findet eine umfassende Gesundheitsprüfung statt, um mögliche Risiken für Spender und Empfänger so gering wie möglich zu halten.