Osnabrück. Der kleine Liam starb im Mai vergangenen Jahres nicht, weil sein Vater ihn hat fallen lassen. Darin sind sich Rechtsmediziner und Staatsanwaltschaft einig, und selbst der Verteidiger des Angeklagten bekräftigte am Donnerstag in seinem Plädoyer: „So kann es nicht gewesen sein.“

Damit meinte der Anwalt des heute 25-Jährigen die Aussage, die dieser gemacht hatte. Beim Waschen, so hatte es der Angeklagte am ersten Prozesstag am 7. November berichtet, sei ihm Liam aus den Händen gerutscht und auf Beckenrand und Boden gefallen. In seiner Panik habe er den vier Tage alten Säugling geschlagen. Ein Rechtsmediziner hatte das ausgeschlossen. Der Angeklagte hatte teils sehr unterschiedliche Angaben zum Geschehen gemacht, angefangen mit einer erfundenen Hundeattacke.

„Was wirklich passiert, werden wir in letzter Konsequenz nicht ganz aufklären können“, sagte der Verteidiger in seinem Plädoyer. „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es war, ich weiß es nicht.“ Klar sei: Was der Angeklagte ausgesagt hatte, könne nicht stimmen. Offensichtlich sei hingegen:

„Es gab kein Waschen, keinen Sturz, sondern erhebliche stumpfe Gewalt gegen den Kopf.“ Pflichtverteidiger Frank Otten

Liam war im Mai vergangenen Jahres nur vier Tage nach seiner Geburt an massiven Kopfverletzungen gestorben. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Angeklagte seine damalige Partnerin und das Baby von der Entbindungsstation abgeholt.

„Ist der Angeklagte für die Tat verantwortlich“, fragte der Pflichtverteidiger. Und gab die Antwort selbst: „Ein ganz klares Ja, das weiß er auch selbst.“ Und weiter: „Auch ich kann eine fahrlässige Tötung ausschließen.“ Es sei Totschlag.



Verteidigung beantragt deutlich geringere Strafe

Der Verteidiger wusste: Auf fahrlässige Tötung konnte er nicht plädieren, dazu waren die Aussagen des Rechtsmediziners und der Ermittler zu belastend. Er beantragte acht Jahre und sechs Monate im Maßregelvollzug – das sind Einrichtungen, in denen psychisch kranke oder suchtkranke Menschen fachgerecht behandelt und untergebracht werden. Das sei „unabdingbar“, wie es zuvor auch schon der psychiatrische Gutachter gesagt hatte.

Mit achteinhalb Jahren blieb der Verteidiger deutlich unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft und Nebenklage – die Kindsmutter tritt als Nebenklägerin auf –, die am vergangenen Freitag zwölf Jahre Gefängnis für den 25-Jährigen gefordert hatten. Auch sie sind überzeugt: Der Kindsvater habe sein Baby zu Tode geschlagen.

Verteidigung: Angeklagter vermindert schuldfähig

Der Verteidiger hielt dem Angeklagten zu Gute, nicht vorbestraft zu sein und die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Der schwer Drogensüchtige sei überfordert gewesen und habe an dem Tag einen „Totalausfall mit extremen Folgen“ gehabt. Wegen der Drogen, die er am Tag zuvor genommen hatte, sei er „nicht vollständig steuerungsfähig“ gewesen. Eine verminderte Schuldfähigkeit sei „zumindest nicht auszuschließen“. Ferner gebe es Gutachtern zufolge erste Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung.

Das letzte Wort an dem Tag hatte der Angeklagte. Er hielt sich kurz:

„Es tut mir leid, ich wollte das so nicht.“ Der Kindsvater

Was das „so“ bedeutet, erklärte er bis zuletzt nicht. Warum und unter welchen Umständen Liam am 15. Mai 2018 sterben musste, bleibt weiterhin unklar. „So ein Verfahren ist unbefriedigend“, resümierte der Verteidiger.



Das Urteil wird am 25. Januar verkündet.