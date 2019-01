Osnabrück. Die Bremsbuckel auf einer wichtigen Zufahrt zum Klinikum Osnabrück verschwinden wieder. Der Grund: Rettungswagen werden beim Überfahren der Berliner Kissen so stark durchgeschüttelt, dass Patienten leiden. Es wurden nämlich andere Kissen als ursprünglich geplant aufgebracht.

Der Verwaltungsausschuss hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, die Berliner Kissen auf der Händelstraße und Gluckstraße unverzüglich wieder abzubauen. Der Antrag war von der CDU/BOB-Gruppe gekommen.

Die Initiative von CDU und BOB geht zurück auf eine Beschwerde von Klinikum-Geschäftsführer Martin Eversmeyer. Der hatte im November in einem Schreiben an Oberbürgermeister Wolfgang Griesert beklagt, dass die Berliner Kissen unzumutbare Erschütterungen in Rettungswagen auslösen, die den Patienten unnötige Schmerzen bereiten und zu unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiken führen.



Der Leiter des Notaufnahmezentrums im Klinikum, Mathias Denter, bestätigt das in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Die Besatzungen von Rettungswagen aus Westerkappeln und dem Nordkreis beschwerten sich regelmäßig über die Behinderungen durch die Berliner Kissen, nähmen Umwege oder suchten gleich ein anderes Krankenhaus auf. Klinikum-Geschäftsführer Evemeyers weist in seinem Brief an die Stadt darauf hin, dass wegen der Buckel weniger Rettungswagen aus dem Nordkreis das Klinikum ansteuern. Das hat fürs Klinikum auch wirtschaftliche Folgen.

Plan B nach dem Aus für die Westumgehung

Die Berliner Kissen sind Teil von Plan B zur Verkehrsberuhigung des Westerbergs, nachdem 2014 die Entlastungsstraße West in einer Bürgerbefragung gescheitert war. Anwohner, Verkehrsexperten, Interessenvertreter und Politiker hatten sich nach einem langen Diskussionsprozess darauf geeinigt, insgesamt 39 Bremsbuckel auf den Durchgangsstraßen des Westerberges aufzubringen.

Die Kissen sind so beschaffen, dass Lastwagen und Busse weitgehend ungehindert darüber hinwegrollen können, Pkw-Fahrer aber zur behutsameren Fahrweise gezwungen werden. 2016 ließ die Stadt die Buckel von vier verschiedenen Lieferanten in der Praxis testen. Dazu befuhr auch die Berufsfeuerwehr die Kissen-Teststrecke mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einer Drehleiter. Die Fahrzeuge konnten die Kissen "annähernd erschütterungsfrei" passieren, wie es in einem Bericht der Verwaltung heißt. Dem Einsatz der Kissen stehe aus Sicht der Feuerwehr nichts entgegen, hieß es.

Den Zuschlag erhielt eine Firma, deren Kissen sanft ansteigen, den geringsten Lärm machen und die Fahrzeuge nicht zu stark durchrütteln. Diese Kissen wurden im ersten Bauabschnitt auf der Mozartstraße aufgebracht.

Lieferant ändere das Modell

Dann ändere die Lieferfirma das Modell. Das Material der neuen Generation ist härter, die Kante steiler, das Kissen selbst zehn Zentimeter breiter. Rettungsfahrzeuge mit Zwillingsreifen können diese Buckel nicht ohne Berührung überqueren. Im Oktober 2017 fragten CDU und BOB deshalb bei der Verwaltung nach. In der Antwort der Verwaltung heißt es, die Lieferfirma habe versichert, dass die neuen Modelle "im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften besitzen wie sein Vorgänger".

Das stimmt aber nicht, wie die Verwaltung selbst einräumt. Die Geräuschentwicklung und der vom Autofahrer wahrgenommene Stoß seien "wesentlich stärker" als beim Vorgängermodell. Die Verwaltung stehe mit dem Lieferanten in Kontakt, um Abhilfe zu schaffen, hieß es in der Antwort auf die Anfrage von CDU/BOB. Weil seither nichts Konkretes passiert ist, stellte die Ratsgruppe jetzt den Eilantrag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses.

Gesamtkosten von 140.000 Euro



Unklar ist, wann der Rückbau beginnt. und wie viele Kissen entfernt werden. Über die nächsten Schritte werde am Mittwochnachmittag beraten, sagte Stadtbaurat Frank Otte. Es sei auch zu bedenken, dass die Stadt Regressforderungen gegen den Hersteller stellen könne. "Das muss jetzt das Rechtsamt prüfen, wir wollen ja das Geld wiederhaben", so Otte. 140.000 Euro hat das Aufbringen aller 39 Kissen auf dem Westerberg gekostet. Otte versicherte, die Verwaltung wäre auch ohne Beschluss des Verwaltungsausschusses in naher Zukunft aktiv geworden.

Die Kissen waren von Anfang an umstritten. Schon in der Testphase 2016 hatten 70 Anlieger ihren Protest schriftlich an die Stadt herangetragen. Im September 2018 nach Freigabe der umgebauten Gluckstraße, meldete sich Dierk Meyer-Pries, Osnabrücker Oberstadtdirektor von 1983 bis 1995, in einem ausführlichen Schreiben an die Redaktion kritisch zu Wort. Meyer-Pries, der auf dem Westerberg wohnt, bewertete das Verkehrskonzept als "unausgewogen" und "maßlos" und äußerte seine Befürchtungen, es könnte zu Schäden an Gesundheit und Sachwerten kommen. Die "stereotypen und abwiegelnden Hinweise der Stadt" bezeichnete er als "Veralberung der betroffenen Verkehrsteilnehmer". Auch Meyer-Pries wies auch auf die "körperlichen Erschütterungen" hin, denen die Autoinsassen beim Überfahren selbst bei sehr niedriger Geschwindigkeit ausgesetzt seien. Auch im Bürgerforum im November 2018 forderten Anwohner den Rückbau der Kissen.

Ohne Abstimmung mit der Politik

CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde kritisierte, dass die veränderten Kissen ohne Abstimmung mit den politischen Gremien und ohne Information der Anwohner aufgebracht worden sind. Viele Autofahrer bremsten beim Anfahren stark ab und beschleunigten anschließend wieder, was zusätzlichen Lärm verursache. Schwerwiegender aber seien aber die Gefahren für Patienten. "Die Erschütterungen sind ein erhebliches Risiko, das einer schwer verletzten oder kranken Person nicht zumutbar ist", so Brickwedde.

Und die Verkehrsberuhigung?

Stadtbaurat Otte kündigte an, möglichst bald den Dialog mit dem Runden Tisch Westerberg zu suchen. Die Berliner Kissen seien ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes zur Verkehrsberuhigung.

Dass die Rettungswagen Probleme haben, liege auch an Falschparkern in der Gluckstraße. Die Fahrer der Rettungsfahrzeuge müssten um die geparkten Autos einen kleinen Bogen machen und können deshalb nicht geradeaus und berührungsfrei die Buckel überfahren.