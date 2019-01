Osnabrück. Mit düsteren Aussichten ist der Awo-Kreisverband für die Region Osnabrück ins Jahr 2019 gestartet. "Ich nehme wahr, dass der Frieden im Inneren genauso gefährdet ist wie der Frieden im Äußeren", sagte der Awo-Vorsitzende Ernst Schwanhold beim Neujahrsempfang in der Gaststätte Haus Rahenkamp in Voxtrup.

Aktuelle Probleme wie der Fachkräftemangel, von dem die Arbeiterwohlfahrt als Trägerin von elf Kitas in Stadt und Landkreis zunehmend betroffen ist, rückten da fast schon in den Hintergrund. Das gleiche galt für die Feierlichkeiten zur Gründung der Awo vor 100 Jahren.

Eigentlich sollte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) beim Neujahrsempfang ein Grußwort sprechen – doch kurzfristig sagte er ab. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Partei AfD am selben Tag zum Prüffall erklärt. Dazu Stellung zu nehmen, ging für den Innenminister vor. Ernst Schwanhold (Foto) rief die Awo-Mitglieder zu Wachsamkeit auf und zu mehr politischem Engagement gegen Rechts.





Wohnungsnot und Armutsangst

"Wir sind eine soziale Organisation, wertegebunden und mit einer sozialen Verantwortung für diese Region", betonte Schwanhold. Unter anderem ging er auf die Themen Wohnungsnot und Angst vor sozialem Abstieg ein und rief dazu auf, das in Osnabrück laufende Bürgerbegehren zur Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft zu unterstützen. Dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, das einen Bürgerentscheid erwirken will, fehlen nicht mehr viele der erforderlichen 9831 Unterstützerunterschriften von Wahlberechtigten aus Osnabrück. Voraussichtlich dürfen die Osnabrücker dann am Tag der Europawahl im Mai entscheiden, ob die Stadt eine Wohnungsgesellschaft gründen soll oder nicht.

Auch die Herausforderungen der Migration sprach er Schwanhold und erinnerte daran, dass die Awo seit ihrer Gründung vor 100 Jahren konfessionslos ist.

Gründung vor 100 Jahren

Am 13. Dezember 1919 gründete die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt – im selben Jahr, in dem sie als eine von 37 Frauen in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Als Hauptaufgabe setzte sich die Awo in den ersten Jahren, Bedürftigen mit einfachen Mitteln zu helfen. In der Region Osnabrück etwa wurde 1923 das Kindererholungsheim Werscherberg auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Bissendorf gegründet, um Mädchen und Jungen unbeschwerte Ferien zu ermöglichen. "Von Arbeitergroschen geschaffen für Arbeiterkinder", so formulierte es damals die Gründerin der Awo in der Region Weser Ems, Elisabeth Frerichs. Awo-Geschäftsführerin Annegret Brockfeld schlug die Brücke zur heutigen Zeit: "Wir versuchen immer noch, mit wenig Geld vielen Leuten zu helfen."

