Osnabrück. Mit seinem Swing-Orchester ist der Sänger und Entertainer Tom Gaebel am 26. Januar für einen guten Zweck in der Osnabrück-Halle zu Gast. Aus diesem Anlass unterhielten wir uns mit dem gebürtigen Ibbenbürener über Geburtstage, Kinderwünsche, Familienbande und Weltreisen.

Tom Gaebel, Ihr aktuelles Album trägt den Titel „Perfect Day“. Wie fängt denn ein perfekter Tag für Sie an?

Das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal fängt ein guter Tag sehr spät an und ich trödele dann so durch den Tag. Der perfekte Tag beginnt aber mit Sonne und damit, dass ich etwas Produktives tue. Es macht mich glücklich, wenn ich etwas geschafft hat. Vielleicht liegt es ja an meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich nicht mehr so gerne rumfaule.

Und wie steht es mit Interviews, die Sie morgens geben?

Naja, dieses Interview ist nicht das Erste, was ich heute mache. Ich hatte an diesem Wochenende Geburtstag und habe gefeiert. Daher startete der Tag damit, Flaschen zu entsorgen und aufzuräumen. Das ist nicht unbedingt der perfekte Start, aber das ist halt die Kehrseite der Feierei.

Sind es hauptsächlich Musiker, die Sie zu solch einer Party einladen?

Es waren viele unterschiedliche Gäste da, aber tatsächlich stammen die meisten Freunde und Bekannte von mir aus der Musikbranche. Das sind sehr nette Leute, über die ich gerne sage, dass sie „sozial verträglich“ sind. Diese Eigenheiten sind für die Stimmung einer Party sehr förderlich.

War Ihr Bruder Denis, der bei Ihnen in der Band Saxophon spielt, auch da?

Denis hatte einen Auftritt in Frankfurt und konnte daher leider nicht.

Richtig, er war mit seinem Jazz-Quartett vor kurzem auch in Osnabrück zu Gast. Hat er in Ihrer Bigband eine besondere Funktion?

Durchaus. Er übernimmt organisatorische Dinge, wenn es auf Tour geht. Außerdem ist er mir ein wichtiger Ratgeber. Wir besprechen viele Probleme, die auftauchen, wenn man mit so einer großen Band unterwegs ist. Darüber hinaus tausche ich mich mit ihm über Songs aus, die wir mit dem Orchester spielen wollen. Er ist ein enger Vertrauter, der für mich und die Band sehr wichtig ist.

Das heißt, es gibt keine Zwistigkeiten unter Brüdern, wie man sie bisweilen von anderen Bands hört?

Nein. Wir sind beide keine extremen Charaktere, keine Exzentriker oder Egomanen, die Konflikte provozieren. Es ist darüber hinaus sehr von Vorteil, dass unsere Band recht groß ist. Dann rückt man sich nicht so sehr auf die Pelle. Vermutlich wäre die Situation eine andere, wenn ich mit meinem Bruder in einer Rockband mit vier Mitgliedern spielen würde. Wenn man da ständig im Tourbus unterwegs ist und aufeinander hockt, geht man sich doch sehr viel schneller auf die Nerven.

Apropos Rockband. Früher, als Sie noch in Ihrem Heimatort Ibbenbüren lebten, spielten Sie in einer Beatrock-Band namens Goresaw, die sogar schon einmal als Support von den Donots aufgetreten ist. Im Internet wird der Eindruck erweckt, als gäbe es die Band noch.

Nein, Goresaw existiert schon lange nicht mehr. Es gibt da wohl eine Homepage, die offenbar seit mehr als 20 Jahren nicht verändert wurde. Allerdings haben uns auch niemals offiziell aufgelöst. Wer weiß…

Also ist heute ausschließlich Swing Ihr Ding?

Ja, und das ist sowohl Fluch als auch Segen. Eigentlich habe ich viel mehr Interessen, als nur meine Musik und meine Band. Aber ich muss mich fokussieren. Immerhin bin ich gerade 44 Jahre alt geworden. Da plant man, man strukturiert, da müssen bestimmte Dinge hinten anstehen.

Hegen Sie denn Wünsche wie beispielsweise eine Weltreise oder Ähnliches?

Ja, definitiv. Es ist komisch, weil ich mit meiner Musik ja sehr viel herumkomme. Daher habe ich bislang wohl auch keinerlei Fernweh verspürt. Mittlerweile kann ich mir aber gut vorstellen, beispielsweise mal drei Monate durch Amerika zu reisen. Das Gute ist, dass mein Job das durchaus zulässt. Ich müsste nur langfristig planen und ansagen, dass 2020 zwischen Juli und September keine Auftritte gebucht werden.

Vor nicht langer Zeit haben Sie geheiratet. Das heißt, Sie würden mit Ihrer Frau reisen?

Genau. Das macht ja auch sehr viel mehr Spaß als allein. Andererseits kommt da schon wieder ein anderer Aspekt in den Fokus: Irgendwann wollen wir Kinder haben und dann wird das mit dem längeren Reisen wohl nichts mehr.

Da geben sie das Stichwort für die Benefiz-Veranstaltung, zu der Sie demnächst nach Osnabrück reisen: Das Motto lautet „Wir helfen Kindern“. Wer hatte die Idee zu dem Sonderkonzert?

Sie geht auf eine Initiative der Bürgerstiftung Osnabrück zurück, die das mit dem Park Lane Jazz Club organisiert hat. Bei mir kommen solche Anfragen in der Regel über mein Management an. Grundsätzlich mache ich gern solche Benefiz-Veranstaltungen. Allerdings werden so viele Wünsche an mich herangetragen, dass ich sie gar nicht alle erfüllen kann. Daher suchen wir uns dann Termine aus, die zu uns passen. Osnabrück ist ja für mich und andere aus der Band sowas wie Heimat, daher haben wir gerne zugesagt.

Die Anfrage ist nicht zustande gekommen, weil Sie amtierender Grünkohlkönig von Osnabrück sind?

Nicht, dass ich wüsste. Übrigens werde ich mein Amt in Kürze niederlegen müssen. Die Regentschaft endet Anfang Februar, dann findet die Übergabe an meinen Nachfolger statt.

Zunächst steht aber das Konzert am 26. Januar in der Osnabrück-Halle auf der Agenda. Auf welche Lieder darf sich das Publikum freuen?

Wir werden kein „Perfect Day“-Programm wie bei anderen aktuellen Konzerten spielen, sondern eine gute Mischung, eine Art „Best Of…“ aus allem: ein bisschen Sinatra, ein bisschen Gaebel und ein paar neue Songs dann auch.