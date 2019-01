Heftige Kritik an der Preisgestaltung im Osnabrücker Nettebad CC-Editor öffnen

Das Schwimmbecken im Nettebad – wer hier privat seine Bahnen ziehen möchte, muss vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Herbe Kritik an den Eintrittspreisen im Nettebad wurde jetzt in der ersten Sitzung des Osnabrücker Beirats für Kinderinteressen laut. Einige Mitglieder des Gremiums äußerten gar den Verdacht, dass finanzschwache Familien als Gäste unerwünscht sind und deshalb über die Preisgestaltung gezielt ferngehalten werden. Auch Teile des Zoo-Tarifsystems wurde als zu teuer bewertet, während der Eintrittspreis in die städtischen Museen für Familien vergleichsweise fair sei.