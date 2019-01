Osnabrück. Sie erleben Gewalt in ihrer Heimat und auf der Flucht, auch in Deutschland sind geflüchtete Frauen und Mädchen in den Unterkünften oft nicht sicher. Der Popchor "Pocodela Musica" hat die Einnahmen seines Jahreskonzerts gespendet, damit die Frauenberatungsstelle eine Gesprächsgruppe für Betroffene anbieten kann.

"Wollen wir dieses Jahr mit unserem Auftritt die Frauenberatungsstelle bei der Arbeit für geflüchtete Frauen unterstützen?" Die Idee stammte von einem der 66 Mitglieder des 1994 in der Lagerhalle gegründeten Popchors. Chorleiter Jan Janßen griff sie auf. "Seit drei Jahren spenden wir die Einnahmen unseres Jahreskonzerts, und der Vorschlag passte."









825 Euro eingenommen

Am 8. Dezember 2018 präsentierten die A-cappella-Sänger ihre selbst geschriebenen Arrangements in der Osnabrücker Bergkirche und baten dabei um eine Spende. Von "Summer in the City" über "Liebe ist alles" bis zu Grönemeyers "Demo": Mithilfe musikalischer oder technischer Gestaltungsmittel veränderten sie bekannte Popsongs in ihrer ursprünglichen Ausdrucksform. Eingeflochten wurden neben neuesten Kompositionen immer wieder Lieder aus früheren Jahren und erstmalig Schlagzeug-Soli. Die beiden Erstplatzierten des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" in der Kategorie Percussion, Fabian Wittich (16) und Johann Janßen (15) von der Musik- und Kunstschule, gaben eine Kostprobe ihres Könnens und begeisterten die Besucher ebenso wie der mehrstimmige Chor.

"Es ist ein schönes Gefühl, den Zuhörern mit unserem Gesang eine Freude zu machen – und die Zuhörer machen uns eine Freude, wenn sie für den guten Zweck spenden", sagt Chorleiter Janßen und zeigt sich begeistert über den Erlös von 825 Euro.

Symbolische Scheckübergabe

Während der Gesangsprobe wurde der symbolische Scheck an Najlaa Jlilati von der Frauenberatungsstelle übergeben. "Der Betrag hilft, dass wir auch zukünftig eine Gesprächsgruppe anbieten können, in der geflüchtete Frauen sich austauschen und gegenseitig unterstützen", berichtete die 44-jährige Beraterin. Seit drei Jahren ist die gelernte Juristin in Deutschland, besuchte hier Sprachkurse und hilft seit Februar 2018 traumatisierten Flüchtlingsfrauen. Zweimal monatlich organisiert Jlilati ein Treffen. Aktuell betreut sie 45 Frauen zwischen 18 und 55 Jahren.

"Viele Frauen fühlen sich alleine und suchen Unterstützung. Uns fehlt es teilweise an Räumen, aber auch an Geld, um das Hilfsangebot besser ausstatten zu können", so die Beraterin. Die Spende helfe, um Aktivitäten wie Achtsamkeits-Spaziergänge, Ausflüge in die nahe Umgebung oder gemeinsames Kochen und Backen anzubieten, "damit die Betroffenen zumindest vorübergehend ihre seelischen Schmerzen vergessen können".