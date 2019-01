Osnabrück. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und IHK-Präsident Uwe Goebel haben beim Neujahrsempfang der IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim am Dienstagabend in der Osnabrück-Halle vor den Folgen des zunehmenden Fachkräftemangels gewarnt. Weil nahm dabei auch das Land Niedersachsen in die Pflicht.

Zuvor hatte der neue Osnabrücker IHK-Präsident Goebel zwar gelobt, dass die Große Koalition in Niedersachsen einer besseren Berufsorientierung an den Schulen nun mehr Bedeutung beimesse. Zugleich hatte er aber auch kritisiert, dass die Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen noch immer unter 90 Prozent liege. Goebel unterstrich, dass auf dem Arbeitsmarkt unserer Region einerseits zwar erstmals die Marke von 400.000 Beschäftigten geknackt worden sei und die Arbeitslosenquoten historische Tiefstände erreicht hätten, die regionale Wirtschaft aber andererseits den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko Nummer 1 erkannt habe. Den Ministerpräsidenten als Mitglied des Bundesrats forderte Goebel daher auf, „eine differenzierte Diskussion über die Bedingungen und Voraussetzungen für eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit“ zu führen.

62 Prozent der Unternehmen sehen Fachkräftemangel als größtes Risiko

Bei einer Online-Abstimmung der Politiker, Interessenvertreter und Unternehmer vor Ort zu der Frage: „Wo soll die Politik nach Ihrer Ansicht im Jahr 2019 Schwerpunkte setzen?“, war unter den vier zur Auswahl stehenden Themen „Bildung verbessern“ mit 44 Prozent deutlich vorne. Danach folgten „Infrastruktur ausbauen“ mit 33 Prozent, „Steuern senken“ mit 17 Prozent und „Internationale Zusammenarbeit vertiefen“ mit nur sechs Prozent.

Folgerichtig widmete Weil dem Thema Bildung und Fachkräftemangel auch einen Schwerpunkt seiner Rede. Auch der Sozialdemokrat wies darauf hin, dass die Fachkräftesicherung nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages für 62 Prozent der Unternehmen das größte Risiko darstellt. Er ermunterte seinerseits aber auch die Unternehmer, in die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze zu investieren: „Fachkräftemangel korrespondiert nicht selten mit ungünstigen Arbeitsbedingungen.“

Weil: Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft lässt sich noch intensiver gestalten

Allerdings müsse auch der Staat seine Hausaufgaben machen. Die berufliche Bildung genieße an den niedersächsischen Schulen zwar einen wesentlich höheren Stellenwert als früher. Dennoch zeigte er sich überzeugt: „Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft lässt sich noch intensiver gestalten.“ Daher regte er etwa an, dass die Unternehmer mit den Schulen in ihrem unmittelbaren Umfeld einen noch engeren Austausch pflegen.

Auch Goebels Kritik an der mangelnden Unterrichtsversorgung an den Berufsschulen griff er auf und versprach: „Wir bemühen uns, auch bei der Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen wieder besser zu werden.“ Darüber hinaus sei es von großer Bedeutung, auch in einem Flächenland wie Niedersachsen eine wohnortnahe Unterrichtsversorgung zu gewährleisten.

Integration von Zuwanderern auf erstem Arbeitsmarkt als Herausforderung für 2019

Zudem wies Weil darauf hin, dass auch Zuwanderung benötigt werde. Das im Bundeskabinett verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei bereits hilfreich, aber auch Tausende Geflüchtete seien nach Sprachförder- und Qualifizierungsmaßnahmen reif für eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Ein Viertel von ihnen habe bereits eine Stelle erhalten, viele andere warteten aber noch auf eine Chance. Er appellierte an die Unternehmer: „Ich bitte Sie herzlich, auch im Jahr 2019 engagiert mitzumachen bei der Integration von Zuwanderern auf unserem Arbeitsmarkt.“