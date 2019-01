Osnabrück. Die FDP-Fraktion im Stadtrat schlägt vor, die Pläne zur Sanierung des Theaters zu ändern. In einer Stellungnahme fordern die Liberalen zusätzliche Beratungszeit und schlägt zudem vor, den Ringlokschuppen am Güterbahnhof für Musiktheater und Konzerte zu optimieren.

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Osnabrück wendet sich gegen die Pläne zur Theatersanierung. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Neuen OZ vorliegt. Darin heißt es, "80 Millionen EURO an dem alten Standort des Theaters halten wir für Stückwerk, weil nichts zukunftsorientiert erweitert werden kann, sondern nur innerhalb des Gebäudes optimiert werden kann, ohne aber z.B. bei Musikstücken eine Verbesserung zu erreichen." Weiterlesen: Das denken Theatergänger über die Sanierung

Muss die Sanierung 80 Millionen Euro kosten?

Deshalb schlägt die FDP vor, den Ringlokschuppen so umzubauen, dass dort Musiktheater, Konzert und andere Musikveranstaltungen stattfinden können. Auch solle dort Sprechtheater möglich sein, denn dann könnte der Umbau des Theaters am Domhof beginnen. "Das hat den Vorteil, dass die Auslagerungskosten des Theaters über die drei bis fünf Jahre Bauzeit eingespart werden, zumal es ein Ersatzgebäude für ein derartige Auslagerung nicht gibt."

Die Notwendigkeit der Sanierung bezweifelt die FDP nicht. Aber sie bemängelt die veranschlagten Kosten in Höhe von 80 Millionen Euro sowie den Zeitplan: Der Kulturausschuss berät das Thema in seiner nächsten Sitzung an diesem Donnerstag. Dann soll der Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung am 29. Januar einen Beschluss fassen, der die Städtischen Bühnen und die Verwaltung beauftragt, Zweidrittel der Kosten über Zuschüsse und Spenden einzuwerben sowie die Organisation der Sanierung "in die Wege zu leiten", wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Genau hier bremst die FDP: "Die FDP-Fraktion wird heute den Antrag stellen, den Tagesordnungspunkt Theater von der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung abzusetzen", heißt es in dem Schreiben, das die NOZ-Kulturredaktion am Dienstag via Mail erreichte. Denn "bisher liegen nicht alle erforderlichen Informationen vor, und deshalb braucht es noch Zeit und Beratungsbedarf, um das behauptete Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro zu beraten und zu überdenken." Weiterlesen: Warum die Sanierung so teuer ist

"Tragende Säule der Osnabrücker Kulturlandschaft"

Die anderen Fraktionen sehen das anders. So stehen die Mitglieder des Kulturausschusses zur Sanierung - trotz der hohen Kosten. "Ja, die Theatersanierung kostet viel Geld, ist aber für Osnabrück als Großstadt von größter Bedeutung", erklärt Brigitte Neumann, die kulturpolitische Sprecherin der CDU. Dabei blickt sie über die Stadtgrenzen hinaus: "Wir brauchen ein zukunftsfähiges Theater für die Stadtentwicklung, damit Oldenburg mit Staatstheater uns nicht den Rang abläuft." Der kulturpolitische Sprecher der SPD, Heiko Schlatermund, betont die Notwendigkeit, "den einmaligen Standort des Gebäudes" zu erhalten und verweist auf das Gutachten, das "die Sanierung der günstigste Weg zum Ziel" sei. Gleichzeitig fordert Schlatermund "den Schulterschluss mit dem Landkreis, dem Land und dem Bund", um die Finanzierung zu gewährleisten." Außerdem müssten "andere Belange und Pflichtaufgaben im sozialen, schulischen oder sportlichen Bereich ebenso berücksichtigt werden wie die kulturelle Vielfalt." Ähnlich argumentieren Anke Jacobsen und Sebstian Bracke von den Grünen in einer gemeinsamen Erklärung: "Das Theater ist eine tragende Säule in der vielfältigen Osnabrücker Kulturlandschaft, ohne die die Stadt deutlich ärmer wäre", heißt es in ihrer Erklärung. Aber sie verbinden mit der Unterstützung des Theaters auch eine klare Forderung an die Stadt: "Eine mögliche Sanierung darf daher auch nicht zu Lasten der freien Kultur in unserer Stadt gehen – Osnabrück als Oberzentrum braucht seine kulturelle Vielfalt."

Grundlage aller Entscheidungen ist ein Gutachten, das die Beraterfirmen Partnerschaft Deutschland und Schüßler-Plan gemeinsam erstellt haben. Darin werden drei Szenarien durchgespielt: Neubau, Komplettsanierung plus Neubau eines Probenzentrums sowie eine Null-Lösung, bei der lediglich anfallende Reparaturen ausgeführt werden. Als günstigste Variante ist dabei die Komplettsanierung ermittelt worden.

Die FDP bringt nun mit dem Ringlokschuppen eine neue Variante ins Spiel. Sie orientiert sich dabei am Stage Theater in Hamburg, wo seit 2001 das Musical "König der Löwen" über die Bühne geht. Die Baukosten "betrugen seinerzeit 15 Millionen Euro", schreibt die FDP und leitet daraus ab, dass der Neubau am Ringlokschuppen plus die Sanierung im Theater am Domhof für maximal 40 Millionen Euro machbar sei. "Diese Alternative sollte geprüft, überdacht und diskutiert werden, unter Einbeziehung aller Bürger im Rahmen einer öffentlichen Diskussion." Belege für die Zahlenspiele bleibt die FDP allerdings schuldig.