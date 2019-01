Osnabrück. Ed Sheeran ist einer der größten Popstars unserer Tage. Seine Welt-Tournee führt ihn im Sommer auch nach Deutschland. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die Ed Sheeran Experience am Donnerstag, 24. Januar, im Rosenhof in Osnabrück ansehen.

Ed Sheeran entspricht so gar nicht dem Idealbild eines Popstars. Der rothaarige Engländer sieht eher so aus, als würde er aus einer Hobbit-Familie stammen. Sein Auftreten kommt ganz ohne Glamour und Glitzer aus und auch seine Songs sind eher ruhig – mal abgesehen von Dance-Remixen wie „Shape of you“, der sich zu einem Mega-Hit mauserte.

Die Rolle von Ed Sheeran nimmt bei der Experience der Sänger und Gitarrist Jack Shepherd ein. Er gilt als ein ausgezeichneter Imitator und ist mit seinem Programm „The Ed Sheeran Experience“ mittlerweile in der ganzen Welt aufgetreten. In Osnabrück ist er zum ersten Mal.

Shepherd soll der bisher einzige Imitator sein, der es schafft, Ed Sheerans Meisterwerke identitätsgetreu zu wiederzugeben. Zumindest wird das im Presse-Info behauptet. Um seinem Idol nahe zu kommen und die perfekte Illusion zu erschaffen, nutzt er ein maßgefertigtes Pedalboard als Loopstation, auf der er verschiedene Spuren live einspielt. Außerdem verwendet Shepard die gleiche Gitarre wie Ed Sheeran, um so den unvergleichbaren Sound zu kreieren. Auch optisch will er sich dem großen Vorbild annähern: Mit seinem täuschend echten „Ed-Look“ und einer charmanten Bühnenpräsenz sorgt er so für Erstaunen – auch wenn er immer noch ein Ersatzmann ist.

Dass Jack Shepherd nicht nur Ed Sheeran kann, will er bei seinen Konzerten auch in die Waagschale werfen. Er ist in der Lage, eigene Akzente zu setzen. So sind seine Konzerte mehr als reine Imitation, Shepherd bringt seine eigene Note mit ins Spiel. Im Mittelpunkt stehen gleichwohl die Songs von Ed Sheeran. Aber wenn der sie schon nicht selbst in Osnabrück singen kann, dann sollte es jemand tun, der auch über ein großes musikalisches Talent verfügt.

„Er kam auf die Bühne wie Ed Sheeran, sah aus wie Ed Sheeran, sang und rappte wie Ed Sheeran und lieferte die perfekte Show. Verblüffend authentisch präsentierte sich Jack Shepherd als ,The Ed Sheeran Experience‘“, schrieb das Bocholter Volksblatt im Mai 2018 über einen Auftritt des Sheeran-Doubles.

Übrigens: Am 2. August spielt das Original auf dem Messegelände in Hannover. Dieses Konzert ist ausverkauft. Ed Sheeran gibt aber am Tag danach ein Zusatzkonzert. Dafür gibt es noch Tickets.

Anzeige Anzeige

Ed Sheeran Experience, Rosenhof, Osnabrück, Do., 24. 1., 20 Uhr, Eintritt: 23,70 Euro, Karten erhältlich unter www.deinticket.de.