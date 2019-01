Osnabrück. Wie kann aus so viel Normalität ein so brutales Verbrechen entstehen? Die Zeugenaussagen, die das Gericht im Prozess gegen den von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an seiner Mutter angeklagten 32-Jährigen verlas, ließen mehr Fragen offen als sie Antworten geben konnten.

Mehrere Aussagen, die ehemalige Weggefährten des Angeklagten wenige Tage nach dessen Verhaftung im April des vergangenen Jahres gegenüber der Polizei machten, wurden am Dienstag, dem sechsten Verhandlungstag, von der Großen Schwurgerichtskammer verlesen. Zu Wort kamen damit Freunde, die den Angeklagten vor allem aus seiner Zeit in Ostercappeln, wo er bis zum Umzug mit seiner Mutter an den Weitkampweg in Schinkel-Ost lebte, kannten. Zusammenfassend kamen alle Aussagen zu dem Schluss, dass der Angeklagte alles in allem ein normales Leben geführt hat, ohne größere Abweichungen von der Norm. Weder ein signifikanter Hang zu Aggressivität noch eine Suchtabhängigkeit, wenngleich auch Alkohol durchaus eine Rolle im Leben des Mannes spielte, mochten die von der Polizei Vernommenen dem 32-Jährigen zuschreiben.

Zum Einzelgänger geworden

Deutlich wurde allerdings, dass der Angeklagte in Bezug auf die eigene Person, seine emotionalen Befindlichkeiten aber auch auf das Verhältnis zu seiner Mutter eher schweigsam war. Er sei manchmal etwas ruppig gewesen und auf den ersten Blick nicht gerade freundlich erschienen. Die, die sich die Mühe gemacht hatten, ihn näher kennenzulernen, hielten den Kontakt aber zumindest doch zum Teil bis etwa zwei oder drei Jahre vor der Tat aufrecht. Spätestens dann jedoch muss der 32-Jährige zunehmend zum Einzelgänger geworden sein.

Spricht Angeklagter nun doch mit seinem Gutachter?

Ob dem Gericht diese Aussagen in seiner Urteilsfindung weiterhelfen können? Rückschlüsse auf ein mögliches Motiv für die Tat sind ihnen wohl kaum zu entnehmen. Einen Einblick in seine Psyche verweigerte der Angeklagte bislang nicht nur dem Gericht, sondern auch dem psychiatrischen Gutachter. Erstmalig am Dienstag ließ er über seinen Rechtsanwalt Frank Otten mitteilen, dass er vielleicht doch mit dem Gutachter sprechen wolle.

Kurze psychotische Episode

Auslöser mag die Aussage eines Oberarztes des Ameos-Klinikums gewesen sein, den die Justizvollzugsanstalt um Hilfe gebeten hatte, als der 32-Jährige in der Untersuchungshaft im Oktober vergangenen Jahres psychisch auffällig wurde. Der hinzugezogene Mediziner attestierte dem Mann eine "kurze psychotische Episode". Er habe ihm geschildert, dass er weibliche und männliche Stimmen höre und in seiner Zelle menschliche Schatten und Schemen gesehen habe, so der Arzt vor Gericht. Der Angeklagte habe ihm auch gesagt, dass er solche Wahrnehmungen zum ersten Mal habe. Psychotische Episoden seien bei Häftlingen aber nicht unüblich, so der Mediziner.

Ob die Tochter am nächsten Prozesstag am 4. Februar aussagen wird, ist noch nicht gewiss. Eine entsprechende Bitte des Gerichts lehnte sie am Dienstag zunächst ab. Behelfsweise wird dann ihre bei der Polizei gemachte Aussage verlesen werden.