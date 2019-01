Osnabrück. Meist funktioniert Inklusion so, dass behinderten Menschen Bereiche geöffnet werden, die ihnen zuvor verschlossen waren. Bei der Hottendeele ist es anders herum: Ursprünglich war sie als Disco für Menschen mit Behinderungen gedacht. Aber längst sind alle Menschen, ob behindert oder nicht behindert, zum Mitfeiern eingeladen. Das nächste Mal am Freitag, 18. Januar 2019, im JZ Westwerk.

Der Duden übersetzt das Wort „Hotten“ mit „zu Jazzmusik mit stark rhythmisch akzentuierten Bewegungen tanzen“. Das Wort „Deele“ stammt aus der niederdeutschen Sprache und bedeutet so viel wie Flur oder – in ländlichen Bereichen – ein Raum in der Scheune vor den Viehtrögen. Das umschreibt in etwa, worum es bei der Hottendeele von der Heilpädagogischen Hilfe (HHO) geht: Tanzen in einem öffentlichen Raum.

Die Hottendeele gibt es schon seit vielen Jahren. In der Anfangszeit wurde im so genannten Splitterkeller getanzt. Heute zieht die Party-Karawane durch Osnabrück. Das JZ Westwerk und der Hyde Park sind neben der Kantine in der Werkstatt Sutthausen Orte, an denen die Hottendeele stattfindet. In der Vergangenheit wurde auch schon im Nize Club gefeiert. Momentan wird ein weiterer Raum gesucht, sagt Monika Reifenrath vom Bildungs- und Freizeitwerk der HHO. „Wir sind schon lieber im öffentlichen Raum“, betont sie. Mit der Kantine in Sutthausen seien sie nicht so zufrieden, weil viele Teilnehmer dort leben und arbeiten. Sie wollen auch mal raus aus ihrem Alltagsumfeld.

Die Hottendeele bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, die Sau raus zu lassen. Dort wird zu der Musik abgefeiert, die das Publikum wünscht. Die DJs nehmen die Wünsche an – und spielen sie auch. Berührungsängste kennen die Partygäste der Hottendeele nicht – weder bei der Musik, noch bei Menschen.

Auf der musikalischen Palette tummeln sich überwiegend Schlagerstars wie Helene Fischer, Modern Talking oder DJ Ötzi. Ein bisschen Techno sei auch dabei, sagt Monika Reifenrath. Diese Musik läuft auch in vielen anderen Diskotheken. Wer sie mag, ist eingeladen, bei der Hottendeele mitzumachen. „Das passiert aber nicht“, sagt Reifenrath. Sie vermutet, dass es an der Zeit liegt. Die Hottendeele findet immer zwischen 19 und 22 Uhr statt. Das sei für viele zu früh, glaubt Reifenrath. Es gibt aber auch einen anderen Grund: Sie nimmt an, dass Menschen mit Behinderungen auf andere Menschen abschreckend wirken.

Das wäre schade. Wer einmal ausgelassene Stimmung erleben und sich davon anstecken lassen möchte, der sollte die Hürde überspringen und mitfeiern. Bei der Hottendeele geht es nämlich ab. „Unsere Leute brauchen keine Anlaufzeit“, sagt Monika Reifenrath. Die drei Stunden, die die Hottendeele dauert, werde mit Vollgas gefeiert und getanzt.

Die Hottendeele im JZ Westwerk beginnt am Freitag, 18. Januar 2019, um 19 Uhr. Der Eintritt ist immer frei. Die nächsten Hottendeelen finden am 25. Januar in der Kantine Sutthausen und am 1. Februar im Hyde Park statt. Mehr Infos hier.