Vonovia muss Fehler jetzt offen eingestehen

Osnabrück. Ist der Fall des Osnabrücker Vonovia-Mieters Bernd Mühle nur die Spitze des Eisbergs? Es drängt sich der Eindruck auf, dass Vonovia über Tochterfirmen bewusst zu viel abrechnet, denn Vonovia kann dafür gleich zweimal abkassieren. Ein Kommentar.

Einerseits fließen die Gewinne der Tochterfirmen in die Bilanz der Konzernmutter. Andererseits wälzt Vonovia die überhöhten Kosten über die Modernisierungsumlage zum großen Teil auf die Mieter ab. Im aktuellen Fall soll Mieter Bernd Mühle monatlich 117 Euro mehr zahlen, weil die Kosten für eine Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Wüste offenbar mehr als dreimal zu hoch angesetzt wurden.

Ist es nur ein Einzelfall?

Vielleicht ist es aber auch nur ein Einzelfall. Deutschlands größter Wohnungsvermieter hat mehr als 400 000 Wohnungen. Zehntausende wurden saniert, 543 davon 2018 in Osnabrück. Wenn Vonovia bei der Abrechnung einer Sanierungsmaßnahme ein Fehler unterlief, sollte der Dax-Konzern das jetzt offen eingestehen. Ansonsten könnte es sein, dass die Staatsanwaltschaft bald die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Betrugs aufnimmt.

