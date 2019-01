Osnabrück. Der Wohnungskonzern Vonovia wird beschuldigt, über eine Tochterfirma drei- bis viermal zu hohe Kosten für eine neue Heizungsanlage abgerechnet und auf Mieter umgelegt zu haben. Warum der Osnabrücker Innungsobermeister einen Preis von mehr als 50.000 Euro für eine neue Heizung in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Wüste für deutlich zu hoch hält.

Es wird immer rätselhafter, warum Vonovia sich auf eine juristische Auseinandersetzung mit dem Osnabrücker Bernd Mühle einließ. Der Mieter hatte gegen seinen Vermieter geklagt, weil er monatlich 117 Euro mehr Miete zahlen sollte, nachdem eine 37 Jahre alte Heizung ausgetauscht wurde (wir berichteten).



Was bisher geschah

Zum Prozessauftakt Anfang Januar machte die Richterin am Amtsgericht bereits deutlich, dass 37 Jahre für eine Heizungsanlage ein nicht unbeträchtliches Alter sind. Wenn darüber hinaus die Angaben des Klägers Mühle und seiner Lebensgefährtin Iris Sieker zutreffend sind, dass es in der Heizungsanlage nur ein Jahr vor dem Austausch zu einer Verpuffung kam und sie danach nur notdürftig repariert wurde, dann ist es nicht zulässig, mehr als 98 Prozent der Gesamtkosten der Anlage von 53.810 Euro auf die Mieter umzulegen. Da der zu berücksichtigende Instandsetzungsanteil in diesem Fall deutlich höher liegen würde, müsste die Mieterhöhung um monatlich 117 Euro deutlich gesenkt werden.

Die Vorwürfe



Hinzu kommt jetzt allerdings noch, dass die neue Heizungsanlage offenbar auch deutlich zu teuer war. Eine Vonovia-Tochterfirma hatte die Brennwertanlage „Wolf CGB-50“ eingebaut. Ein Großhandelsunternehmen, das Heizungen an Installateure verkauft, beziffert den Preis für diese Heizung auf unter 6000 Euro. Auf Anfrage unserer Redaktion bezeichnet der Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik Osnabrück, Kai Schaupmann, die eingebaute Anlage als „Standardprodukt“. Nur die eingebaute Brennwertanlage an sich würde einschließlich Warmwasserbereitung, Abgassystem sowie notwendigem Zubehör circa 6000 bis 7000 Euro kosten. Hinzu kämen die Lohnkosten für den Einbau der Heizung sowie Installationsmaterialien. Schaupmann hält den von Vonovia genannten Preis für „mehr als fragwürdig“:

Ingenieurkosten von 14.547 Euro? Ein Ingenieur wird gar nicht benötigt

Interessant ist bei der Kostenaufstellung von Vonovia, die unserer Redaktion vorliegt, dass unter dem Punkt „Baunebenkosten“ Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Einbau der Heizung in Höhe von 14.547 Euro beziffert werden. Schaupmann macht jedoch deutlich: „Ein Ingenieur oder ein Architekt wird für den Einbau einer solchen Anlage nicht benötigt.“ Schließlich stelle die „hydraulische Einbindung im Gesamtsystem keine Herausforderungen an den Fachhandwerker dar“.

Für Schaupmann ist es unbegreiflich, warum in der Kostenaufstellung, die der Konzern an Mieter Bernd Mühle geschickt hatte, überhaupt Ingenieurkosten im Zusammenhang mit dem Einbau der Anlage aufgeführt werden. Schaupmann sieht es nun „als Aufgabe des Gerichts, den vorliegenden Sachverhalt zu beurteilen“.

Heizungsanlage viermal zu teuer

Mühles Rechtsanwalt Andy Weichler fordert Osnabrücks größten Wohnungsvermieter auf, die Miete wieder zu senken - auch weil die Heizung gegenüber dem marktüblichen Preis laut Schaupmann viermal zu teuer ist:

Gleichzeitig geht der Osnabrücker Rechtsanwalt für Zivilrecht darauf ein, dass die offenbar deutlich überhöhten Kosten für die Heizungsanlage noch ein juristisches Nachspiel haben könnten:



Das sagt Vonovia zu den Vorwürfen

Die Vonovia-Sprecherin Bettina Benner weist darauf hin, dass es sich noch um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt. Auf die Fragen unserer Redaktion, warum 14.547 Euro für Ingenieurkosten berechnet wurden, obwohl für den Einbau dieser Heizung laut Schaupmann kein Ingenieur benötigt wird, und warum die Kosten für die Heizung auf 39.263 Euro beziffert werden, obwohl ein marktüblicher Preis offenbar nur bei einem Drittel dieser Kosten liegt, antwortet Benner:

Der Austausch von Heizkesseln erfolgt auf Basis von Einheitspreisen, die vertraglich mit den Dienstleistungen fixiert und regelmäßig auf Basis von Marktpreisinformationen – unter anderem über Ausschreibungen ermittelt – überprüft beziehungsweise angepasst werden Vonovia-Sprecherin Bettina Benner

Beim Preis berücksichtigt würden „Materialkosten und Kosten für Handling und Montage“. Vonovia werde sich die Abrechnungen aber noch einmal im Detail ansehen.



Wann der Prozess vor dem Amtsgericht Osnabrück fortgesetzt wird

Bislang ist ein Verkündungstermin vor dem Amtsgericht Osnabrück (Sitzungssaal 155) für Donnerstag, 31. Januar, 8.30 Uhr, geplant. Es muss aber nicht zwingend ein Urteil verkündet werden. Wenn das Gericht bei der Beratung der Sache zu der Entscheidung kommt, dass eine abschließende Bewertung noch nicht möglich ist, kann es auch einen Beweisbeschluss erlassen. In diesem Fall könnte ein unabhängiger Gutachter ans Gericht bestellt werden.

