Osnabrück. Macht das Schneechaos den Schüler der Osnabrücker Angelaschule einen Strich durch die Rechnung? Kommenden Samstag wollen sie in ihre Skifreizeit ins Zillertal starten.

Trotz des Endes des zweiwöchigen Dauerschneefalls ist die Lage in den Alpen weiterhin kritisch. Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten, Lawinen verschütten Straßen, Schulen sind geschlossen. Vielerorts herrscht Ausnahmezustand. Laut Tiroler Larwinenwarndienst besteht sehr große Lawinengefahr in vielen Teilen Österreichs. Die Skitruppe der Osnabrücker Angelaschule macht sich - Stand Mittwoch - trotzdem auf den Weg.

Kein Anlass zur Absage

"Für uns besteht zur Zeit kein Anlass unsere Fahrt abzusagen", erklärt Martin Hänsel, Organisator der Skifreizeit. Samstag fährt er mit 72 Schülern und acht Lehrern nach Österreich. Unter kommt die Gruppe im Paulinghof im Inntal. "Der Ort ist von den extremen Schneefällen verschont geblieben. Im Tal liegen etwa 75 Zentimeter Schnee", so Hänsel. Täglich sei er in Kontakt mit Einheimischen, um die Lage besser einschätzen zu können. Die ersten Skitage werde er mit der Gruppe auf einer planierten Wiese im Ort verbringen. Später gehe es dann auf den Hausberg in Kramsach. Je nach Wetter- und Schneelage werde er mit den Schülern ab Montag ins Skigebiet nach Kaltenbach im Zillertal fahren. Auf den Weg dorthin mache er sich aber nur in Absprache mit den dortigen Liftbetreibern. "Zusätzlich wird immer einer unserer Betreuer die Lage im Skigebiet persönlich in Augenschein nehmen, bevor wir mit den Schülern dort fahren. Wir werden kein Risiko eingehen", so Hänsel.

Skifahren ohne Einschränkungen möglich

"Skifahren auf den Pisten in Kaltenbach ist ohne Einschränkungen möglich", heißt es Seitens der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal. Vom Verlassen der Pisten raten die Betreiber jedoch ausdrücklich ab. Auch Juliane Seebacher vom Tourismusverband Alpbachtal bestätigt: "Das Alpbachtal ist vom Schneechaos nicht so sehr betroffen. Im Skigebiet gibt es keine Gefahren solange man sich auf den geöffneten Pisten aufhält." Natürlich sei es streng untersagt, abseits der ausgewiesenen Abfahren zu fahren. Die aktuelle Lawinenwarnstufe liege bei vier, der zweithöchsten Stufe. Die Straßen seien jedoch alle frei. Die Schneekettenpflicht sei ebenfalls wieder aufgehoben. Sehr kalt sei es vor Ort, auch im Tal, berichtet Seebacher. Bis Freitag werde jedoch kein Schnee mehr fallen. Ab Montag ist, laut aktuellem Wetterbericht, Sonne angesagt.

Gelungene Skifreizeit des Ratsgymnasiums

Über eine gelungene Skifreizeit, trotz Schneechaos, freuen sich die Schüler des Osnabrücker Ratsgymnasiums. Vergangenen Samstag sind sie mit 22 Schülern und drei Lehrer aus Matrei in Österreich zurückgekommen. "Wir haben die fünf Tage vor Ort alle sehr genossen", berichtet Sportlehrer und Skifreizeitleiter Jörg Bergmann. Zwar habe das Schneechaos ihre Anreise behindert, da der Felbertauerntunnel wegen Lawinenwarnungen gesperrt war und der Bus einen dreistündigen Umweg in Kauf nehmen musste, ansonsten sei Osttirol aber von den enormen Schneemassen verschont geblieben."Die Hohen Tauern haben die größten Schneemassen abgehalten." Vor Beginn der Skifreizeit habe er natürlich in engem Kontakt zu den Liftbetreibern und Skilehrer in Matrei gestanden, um die Lage besser einschätzen zu können. Man bestätigte ihm, dass das Skifahren unproblematisch sei und die Gruppe anreisen könne. Vor Ort habe es sich dann bestätigt. "Im Skigebiet selbst lag viel Schnee und es war sehr windig", so Bergmann. Lawinengefahr habe aber keine bestanden. "Wir freuen uns alle schon auf das nächste Jahr."

Bad Iburger Schüler kehren am Freitag zurück

Auch an der Realschule Georgsmarienhütte ist in diesem Jahr noch eine Skifreizeit geplant. Nach heutigem Stand findet sie Anfang Februar statt, erklärt die Schulleitung auf Anfrage unserer Redaktion. Am 2. Februar soll es für Schüler der Stufen sieben und acht dann nach Neukirchen am Großvenediger.

Nicht betroffen ist das Gymnasium Oesede. Und das aus gleich zwei Gründen: Das Ziel des Skikurs - ohnehin keine Freizeit sondern ohnehin ein Sportkurs - ist „Le Grand Massif“ in Frankreich an der Grenze zur Schweiz. Und es geht erst im März los, so Fachobmann Christoph Willmann.

Heute zurück erwartet werden die Teilnehmer der Schulfreizeit des Gymnasiums Bad Iburg. Vor einer Woche hatten sich die Schüler mit Fachschaftsleiter Brand auf den Weg nach St. Johann in Südtirol gemacht. „Unsere Ski-Fahrer sind wohlbehalten in St. Johann im tiefverschneiten Ahrntal angekommen und freuen sich nach zwei Tagen mit starkem Schneefall nun auf hervorragende Pistenbedingungen an den kommenden Skitagen“, heißt es auf der Website des Gymnasiums.