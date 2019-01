Osnabrück. Bei der Durchsuchung von vier Wohnungen zweier rivalisierender Großfamilien im Dezember vergangenen Jahres in Osnabrück hat die Polizei mehrere Schlagwaffen sichergestellt. Zu den Hintergründen der Razzia gibt es nun erste Details.

Die Vorgeschichte: Am 23. November waren die beiden Familien bei TK Maxx am Kamp aufeinander getroffen und hatten sich eine Massenschlägerei geliefert, bei der je ein Familienmitglied und ein Polizist verletzt wurden. Am frühen Morgen des 11. Dezember durchsuchte die Polizei vier Wohnungen der Familien, im Einsatz war ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Weitere Details gaben Polizei und Staatsanwaltschaft damals nicht preis.

Auf Nachfrage bei Staatsanwalt Christian Bagung teilte dieser am Montag mit: Bei der Razzia habe die Polizei „einzelne Gegenstände sichergestellt, die dem Waffengesetz unterfallen“, primär Schlaggegenstände. „Scharfe Schusswaffen wurden nicht sichergestellt“. Zur Zahl der kontrollierten Personen konnte Bagung keine Angabe machen.



Fehde zwischen Familien

Die Schlägerei bei TK Maxx sei nicht die erste zwischen den beiden Familien gewesen, versichert Bagung, ohne sich zu den Hintergründen der Fehde zu äußern. In der Vergangenheit habe es „mehrere polizeibekannte Vorfälle gegeben, bei denen es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Familien gekommen war“. Dabei seien vereinzelt auch potenzielle Waffen wie Schlaginstrumente aufgefallen.

Daher auch das SEK: Die Polizei habe vermutet, bei den Durchsuchungen auf Waffen zu stoßen und die Spezialkräfte „aus Gründen der Eigensicherung“ hinzugezogen. „Dies entspricht dem üblichen Vorgehen in solchen Fällen“, so der Staatsanwalt.

Bei der Massenschlägerei bei TK Maxx mit rund 40 Personen war auch ein Polizist leicht an der Hand verletzt worden, als dieser die Familien trennen wollte. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.