Osnabrück. Osnabrück wird normalerweise eher nicht in einem Atemzug mit London und New York genannt. Nun ist genau das passiert: Das Fachmagazin „Textilwirtschaft“ hat das im vergangenen Jahr eröffnete L&T-Sporthaus unter die besten fünf umgebauten oder neu eröffneten Läden 2018 gewählt – weltweit.

„Wir freuen uns sehr darüber und sind stolz. Das ist schon eine besondere Auszeichnung“, sagt L&T-Geschäftsführer Mark Rauschen auf Anfrage unserer Redaktion. L&T habe mutig und unkonventionell geplant, um die Menschen ins Haus zu locken. Mit der sogenannten stehenden „Hasewelle“ – einer künstlich erzeugten Welle, auf der Surfer reiten können – habe das Familienunternehmen den „Sport ins Sporthaus geholt“, sagt Rauschen.

Insbesondere die Welle überzeugte die „Textilwirtschaft“. Das Branchenmagazin wählte das L&T-Sporthaus unter die international besten fünf Läden, die 2018 umgebaut oder neu eröffnet wurden. Das 35 Millionen Euro teure Sporthaus mit seinen rund 5000 Quadratmetern war am 3. März eröffnet worden, Herzstück ist die „Hasewelle“. Im Fitnessstudio City Gym ist zudem Höhentraining möglich. L&T habe mit dem Sporthaus „neue Maßstäbe für Erlebnis-Shopping“ gesetzt, heißt es in der Begründung des Branchenmagazins.

Die Top 5 2018:



L&T (Osnabrück)

Gentle Monsters (London, Optiker aus Südkorea)

Nike (New York)

LS29 Urban Market (Rodigo, Italien)

Stella McCartney (London)

Die besten fünf aus rund 200 Läden

Etwa 200 Geschäfte der Textilbranche seien in der Auswahl gewesen, sagt Anja Haak von der „Textilwirtschaft“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Als deutsches Magazin lege man den Schwerpunkt auf nationale Geschäfte – dennoch sei L&T als einziges deutsches Unternehmen unter den Top fünf.

Objektive Kriterien seien nicht in die Bewertung eingeflossen, sagt Haak. „Es ist eine subjektive Auswahl für unsere Branche.“ Das Magazin lasse weder über die Auswahl abstimmen, noch seien Bewerbungen von Geschäften möglich. Hinweise auf herausragende Läden seien aber willkommen.

In die Bewertung seien verschiedene subjektive und nicht näher definierte Kriterien eingeflossen, so Haak weiter. Design spielte eine Rolle, es gehe um besonders inspirierende Häuser, darum, dass Neues geboten werde und es den Händlern gelinge, Kunden in die City und ins eigene Haus zu locken. Mitarbeiter der „Textilwirtschaft“ hätten sich vor Ort einen Eindruck vom L&T-Sporthaus verschafft.

Anzeige Anzeige

Die Begründung im Wortlaut „Neue Maßstäbe für Erlebnis-Shopping hat im vergangenen Jahr mit Sicherheit L&T in Osnabrück gesetzt. Mehr als 5000m² auf fünf Etagen, auf denen es um weit mehr geht, als die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Herzstück des neuen L&T Sport-Hauses, das direkt an das Modehaus anschließt, ist das 7,5 mal 16 Meter große Wellenbecken, in dem eine so genannte stehende Welle zum Indoor-Surfen einlädt. „Wir müssen den Sport ins Sporthaus bringen“, sagt L&T-Chef Mark Rauschen. Das Interesse ist riesig, unzählige Posts und Videos in den sozialen Medien zeugen davon. Um dieses Becken herum ist das ganze Haus konzipiert. Ein zweites Highlight ist das integrierte Fitness-Studio. 800m² im 1. OG, wo man auf höchstem Niveau trainieren kann – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Cardio- und Kursbereich treibt man Sport unter Bedingungen wie auf 2500 Höhenmetern.“ Quelle: „Textilwirtschaft“

Rauschen betont die Strahlkraft, die sein Sporthaus habe. Rund drei Viertel der Kunden seien keine Osnabrücker. „Wir erleben häufig, dass Osnabrücker ihrem Besuch das Sporthaus samt Welle zeigen“, sagt er. Die Osnabrücker würden stolz sagen: „Schau, das ist unser Sporthaus“. Und das „gilt es nun, mit noch mehr Leben zu füllen“. Grundsätzlich werde das Sporthaus gut angenommen, versichert Rauschen.

Die anderen Ausgezeichneten

Gentle Monsters, ein Optiker aus Südkorea, schaffte es mit einer Filiale in London unter die besten fünf, ebenso wie die Sportmarke Nike in New York. Ebenfalls mit dabei: LS29 Urban Market im italienischen Rodigo, das zahlreiche Luxus-Marken vertreibt, sowie Stella McCartney in London, wo die Beatle-Tochter ihre Kollektionen auf 700 Quadratmetern zeigt, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.



L&T erwirtschaftete dem Bundesanzeiger zufolge im Geschäftsjahr 2016/2017 (aktuellere Ergebnisse liegen noch nicht vor) einen Umsatz von 60,6 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 3,3 Millionen Euro. Rund 515 Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen in dem Geschäftsjahr im Schnitt, darunter 149 Vollzeit- und 253 Teilzeitkräfte sowie 112 Auszubildende und Aushilfen. Durch die Eröffnung des Sporthauses kamen weitere 70 Mitarbeiter dazu.

Mehr Nachrichten aus der regionalen Wirtschaft auf www.noz.de/WirtschaftOSEL!