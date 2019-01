Osnabrück. Das Osnabrücker Unternehmen "Schlecks" wächst weiter. Anfang März eröffnet in Münster die vierte Filiale des Eisladens. Darüber hinaus kündigt Geschäftsführer Florian Stisser für die Eissaison 2019 einige Neuerungen an.

Draußen ist es knackig kalt, Sonnenstrahlen blitzen nur vereinzelt auf, der Winter ist im vollen Gange. Auch wenn das Wetter zurzeit noch nicht unbedingt zum Eisessen einlädt, laufen beim Osnabrücker Eisladen "Schlecks" die Vorbereitungen auf die Eissaison 2019 schon auf Hochtouren. Mit neuen Kreationen, einer neuen Geschäftsidee und einem neuen Laden will Schlecks-Geschäftsführer Florian Stisser die Vorfreude seiner Kunden auf den Frühling und Sommer steigen lassen.

Neues Geschäft in Münster

Die Expansion des Osnabrücker Unternehmens geht weiter: Wie Stisser auf Facebook verkündete, wird am 1. März eine neue Filiale in Münster eröffnet. Es ist die vierte Eisdiele von Schlecks. Neben dem Laden in der Hasestadt am Adolf-Reichwein-Platz gibt es bereits eine Filiale in Hamburg und eine in Bassum.

Nähe zu Osnabrück ausschlaggebend

Das neue Geschäft liegt mitten in der Münsteraner Innenstadt an der Straße Verspoel 20. Die Nähe der westfälischen Stadt zu Osnabrück sieht Stisser dabei als vorteilhaft. "In Münster sind wir keine Unbekannten. Wir haben dort bereits einen Kundenstamm", sagt der Schlecks-Gründer. "Damit sie nicht immer zu uns kommen müssen, kommen wir jetzt zu ihnen."

Partner übernimmt Geschäft in Münster

Geschäftsführer wird Stisser in der Münsteraner Filiale allerdings nicht. Mit seinem Franchisesystem hat er sich Mirko Gooßen als Partner ins Boot geholt. Kennengelernt hatten sich die beiden im Februar 2018. Im vergangenen Jahr hospitierte Gooßen dann im Osnabrücker Eisladen, um die Betriebsabläufe kennenzulernen und die Geschäftsphilosophie zu verinnerlichen. In enger Zusammenarbeit will das Duo jetzt am Standort Münster durchstarten. "Die Lage ist gut, die Bekanntheit ist da, es kann los gehen", sagt Gooßen anderthalb Monate vor dem Startschuss, während sein Kompagnon Stisser fordert: "Der Schlecks-Geist soll in Münster weiterleben."

Florian Stisser, Schlecks-Gründer

Fokus auf Außer-Haus-Geschäft

Die Räumlichkeiten der neuen Filiale in Münster umfassen etwa 65 Quadratmeter. Der Verkaufsraum beträgt laut Gooßen etwa 25 bis 30 Quadratmeter. "Wir fokussieren uns auf das Außer-Haus-Geschäft", sagt der Eisdielen-Inhaber. Dennoch sollen im Eisladen auch gut 20 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Unterstützung im Geschäft bekommt Gooßen von einem Team von zehn bis zwölf Mitarbeitern, das er aktuell noch zusammenstellt.

Bulli wird zum Eis-Foodtruck umgebaut



Neben der Eröffnung in Münster verspricht Schlecks-Gründer Stisser aber auch Neuerungen für die Region Osnabrück. Der Gastronom hat sich kürzlich einen Renault-Bulli, Baujahr 1979, gekauft. Aktuell baut Stisser den Oldtimer um. "Wir wollen Schlecks mobil machen", kündigt er an. Ab Frühjahr soll der Wagen dann zunächst für private Events und Feiern gebucht werden können. "Wenn die Resonanz gut ist, werden wir danach vielleicht auch auf Festivals mit dem Bulli unterwegs sein", so Stisser.

Weitere Eiskreationen in Arbeit

Darüber hinaus soll in allen Schlecks-Filialen das Angebot an Eiskreationen erweitert werden. "Wegen der starken Nachfrage werden wir in der kommenden Saison verschiedene vegane Eisspezialitäten zubereiten." Zudem soll es in den Eisdielen mit Kirschen, Bananenbrot, karamellisiertem Popcorn und anderen Überraschungen eine noch größere Auswahl an Zutaten für die Zusammenstellung der Eisleckereien geben.

Berliner Filiale geschlossen

Kein Schlecks-Eis gibt es dagegen mehr in Berlin. Nachdem im Frühjahr 2018 ein Laden in der Hauptstadt eröffnet wurde, musste er zum Ende des Jahres auch schon wieder schließen. "Ausschließlich aus privaten Gründen", wie Stisser auf Nachfrage betont. "Die Inhaber haben Nachwuchs bekommen." Weil sie beruflich etwas kürzertreten wollten, habe man die Zusammenarbeit beendet.

Hamburger Laden räumt Preise ab

Besser läuft es in den beiden weiteren Filialen. Im eher ländlich geprägten Bassum im Landkreis Diepholz habe er nicht einschätzen können, ob die Geschäftsidee angenommen werde. "Umso größer war die Überraschung, dass es in der ersten Saison gleich so gut funktioniert hat", zeigt sich Stisser zufrieden.

Der Laden in Hamburg hat bereits zwei Jahre hinter sich. In der Hansestadt laufe es ebenfalls gut. Die Kundschaft unterstreicht diese Einschätzung: In gleich zwei Online-Umfragen wurde das Geschäft im vergangenen Jahr zur besten Eisdiele Hamburgs gewählt.