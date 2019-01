Symbolfoto: Colourbox.de

Osnabrück. Sind Frauen stressresistenter als Männer? Diese Frage möchte ich in drei Schritten beantworten: Erstens: Was sind die Bestandteile einer Stressreaktion? Zweitens: Gibt es Geschlechtsunterschiede in akuten Stressreaktionen und reicht es, zwischen Männern und Frauen zu differenzieren? Drittens: Wie ist es bei langandauernden oder besonders traumatischen Stressoren?