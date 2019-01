Foto: dpa

Osnabrück. Die gute Nachricht: Hautkrebs kommt nicht von heute auf morgen. Die schlechte Nachricht: Die Haut vergisst nichts. Wer also in diesem Rekordsommer ungeschützt draußen gewesen ist, hat sein Hautkrebsrisiko erhöht. Und noch etwas ist sicher: An den vielen sonnigen Tagen 2018 ist die UV-Bestrahlung auch in unseren Breiten erheblich gewesen.