Osnabrück. Unbekannte Täter haben am Samstagabend offenbar mit Eisenstangen zwei Männer in einem Auto attackiert und das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Nach bislang unbestätigten Berichten waren die Männer am Samstagabend gegen 22.30 Uhr am Haster Weg im Stadtteil Gartlage aneinandergeraten. Ursache und Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Die Polizei teilte zu dem Vorfall bislang nichts mit. Zeugen berichteten, dass die Besatzungen mehrerer Streifenwagen am Samstag die Kleingartensiedlung am Bahndamm auf der Suche nach den Tätern und möglichen Spuren durchkämmten.

Die Unbekannten hatten mit Gegenständen das Auto der beiden Männer attackiert, Beulen ins Blech geschlagen und Front- und Seitenscheiben zertrümmert. Nach ersten unbestätigten Berichten soll auch eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein. Möglicherweise handelte sich sich um eine Auseinandersetzung im Rotlichtmilieu.



Weitere Informationen folgen.