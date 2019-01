Neuenkirchen. Auf der A 1 bei Neuenkirchen-Vörden hat sich ein Unfall ereignet. Sechs Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizeidirektion Osnabrück am Sonntagmorgen mitteilte, waren an dem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden Richtung Bremen zwei Fahrzeuge beteiligt.









Sechs Personen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Über Hergang und Ursache des Zusammenstoßes konnte die Autobahnpolizei zunächst nichts sagen. Unbestätigten Berichten zufolge hatte der Fahrer eines Kleintransporters wegen plötzlich einsetzenden Starkregens abgebremst. Ein nachfolgender Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitplanken und wurden erheblich beschädigt.

Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauern an. Es kommt nach Polizeiangaben zu Verkehrsbehinderungen.





