Osnabrück. Wem der Hundesport Obedience zu anspruchsvoll ist, weil es dabei sehr auf Gehorsam und Präzision ankommt, für den bietet sich in Osnabrück jetzt eine Alternative: Obility.

Mit ihrer Malinois-Hündin Diva betreibt Mechthild Trendl aus Georgsmarienhütte leidenschaftlich den Hundesport Obedience, bei dem es sehr auf Gehorsam und Präzision ankommt. Als Ausbildungswartin des Hundesport-Teams Osnabrück weiß sie, dass viele Interesse an diesem Sport haben, er aber für Anfänger oft zu anspruchsvoll ist. Deswegen bietet sie nun eine Alternative: Obility.

Mischung aus Obedience und Agility

Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Obedience und dem auf Schnelligkeit ausgerichteten Hundesport Agility. Hinzukommen Elemente zur Auflockerung und eine Prise Spaß. Leistungs- und Zeitdruck werden abgebaut. "Über das neue Obility möchte ich interessierte Hundebesitzer an meinen Lieblingssport Obedience heranführen. Mit einem ungeübten Hund hat man nämlich zunächst wenig Freude am anspruchsvollen Obedience", erklärt Trendl. Das würden auch die vom Verband Deutscher Gebrauchshundsportvereine (DVG) festgestellten geringen Zuwachsraten beim Obedience zeigen.

Jeder Hund braucht einen Ansporn

Um bei Obility mitmachen zu können, sind die Voraussetzungen nicht so hoch: Hundehalter sollten ganz einfach bereit sein herauszufinden, wie sie ihren Vierbeiner am besten motivieren können. Egal ob mit Futter, Ball oder Reizangel, das Tier müsse Freude daran haben beim Menschen zu laufen. Die jeweils am besten geeignete Ansporn wird während des Obility-Trainings dann immer zwischen den Aufgaben im Parcours eingesetzt.





Hund folgt Herrchen oder Frauchen

Das Hundesport-Team Osnabrück praktiziert dieses Training nun seit gut drei Wochen. Folgendes Bild ergab sich dabei vor Kurzem auf dem Trainingsplatz am Nordhausweg im Stadtteil Hellern: Pudel-Doodle Sam arbeitet konzentriert in der Obedience-Box, Hovawart Baila flitzt durch einen Tunnel, und Malinois Nayla springt über eine Hürde, während der kleine Corgi-Mix Tai dem Ende der Reizangel hinterherhüpft. "Der Parcours ist variabel und enthält Elemente aus Obedience, Agility und zudem selbst gewählte Spiele", erklärt Trainerin Trendl. Allen Übungen und Stationen im Parcours gemein ist, dass der Hund stets den Fokus auf sein Herrchen oder Frauchen gerichtet hat.

Schnuppertraining am 9. Februar

Obility eignet sich laut Trendl für Hunde aller Rassen und jedes Alters. Am 9. Februar um 12.30 Uhr bietet das Hundesport-Team Osnabrück einen zwei- bis dreistündigen Schnupper-Workshop an. Jedes Mensch-Hund-Gespann hat dabei die Möglichkeit, jeweils zweimal praktisch mit Ausbildunswart Eckehard Lytze oder Mechthild Trendl zu trainieren. Anmeldungen sind möglich über das Kontaktformular auf www.hundesport-team-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0152/04483922.