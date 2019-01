Geschenke für Jaliyah: Ihre Eltern Gilberto (links) und Molina Weiß (rotes Shirt) hoffen, dass der passende Stammzellenspender gefunden wird. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die sieben Jahre alte Jaliyah hat eine schwere Blutkrankheit und braucht dringend einen passenden Stammzellenspender. Das Schicksal des Mädchens hat Menschen weit über die Grenzen Osnabrücks hinaus bewegt: 1500 Männer und Frauen aus ganz Nordwestdeutschland kamen am Samstag in die Stadt, um sich in der Gesamtschule Schinkel typisieren zu lassen.