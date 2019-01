Osnabrück. Wer seine Gasrechnung nicht bezahlt, muss in Osnabrück mit harten Konsequenzen rechnen. Im Zweifel bauen die Stadtwerke den Zähler aus; die Wiederinbetriebnahme kostet bis zu 600 Euro. Ob diese Praxis legal ist, wird demnächst wohl ein Gericht prüfen.

Bei Christopher Cheeseman ist die Wohnung schon seit Monaten kalt. Der frühere Ratsherr der Linken hat es im Sommer schleifen lassen, als ihm die Stadtwerke wegen ausbleibender Zahlungen Mahnungen ins Haus schickten. Erst im Herbst bekam er die Kurve und wollte mit Unterstützung des Jobcenters seine Schulden begleichen. Doch da war es schon zu spät. Die Stadtwerke hatten ihm den Gaszähler ausgebaut.

Gashahn mit Vorhängeschloss

In Osnabrück ist das so üblich, wenn jemand seine Rechnungen nicht bezahlt. Die Stadtwerke Netz GmbH (SWO Netz) begründet diesen rigiden Schritt mit Sicherheitserwägungen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie Stefanie Schwarz vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) berichtet. So könne der Gashahn abgesperrt und verplombt werden, sagt die Sprecherin der Technisch-wissenschaftlichen Vereinigung. Zudem ließen sich Scheiben in die Zählerverschraubung einsetzen, die den Durchfluss stoppen. Für viele Versorger sei die Verwendung einer sogenannten Gaskralle gängige Praxis. Dabei wird der Gashahn mit einem Vorhängeschloss vor unbefugter Nutzung gesichert.

Falls ein Versorger den säumigen Kunden auch mit Elektrizität beliefere, biete es sich an, zunächst den Strom abzustellen, teilt Schwarz mit. Das ist einfacher zu handhaben. Und eine zusätzliche Unterbrechung der Gasversorgung sei dann meist gar nicht mehr erforderlich, heißt es dazu.

Der DVGW listet eine weitere technische Möglichkeit auf, um dem Grundsatz "Ware gegen Geld" Rechnung zu tragen. In Großbritannien installieren die Versorger Zähler mit Münzeinwurf, um an ihr Geld zu kommen. Solche Prepayment-Zähler hätten allerdings einen gravierenden Nachteil, meint die Sprecherin der Vereinigung. Der höhere Aufwand für die Hard- und Software, die Abrechnung und die Kundenbetreuung mache dieses System erheblich teurer.

Stadtwerke pochen auf Sicherheit

Die Stadtwerke Osnabrück weisen darauf hin, dass ihnen der Gesetzgeber keine Vorgaben mache, "durch welche Maßnahme eine Gasversorgungsunterbrechung zu erfolgen hat", wie Sprecher Marco Hörmeyer für die SWO Netz erklärt. Es liege im Ermessen des Netzbetreibers, ob der Zähler gesperrt oder ausgebaut werde. Bei der Abwägung müsse aber darauf geachtet werden, dass es während der Versorgungsunterbrechung nicht zu Manipulationen an der Gaszufuhr komme. Denn die, so haben die Stadtwerke mehrfach betont, könnten zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit werden.

"Wir haben uns bei einer Versorgungsunterbrechung daher ganz bewusst für den Zählerausbau entschieden", sagt Hörmeyer. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Kundenanlage vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Fachinstallateursbetrieb auf ihre Dichtheit überprüft werde, so wie es der DVGW in seinem Regelwerk fordere.

Anzeige Anzeige

Dass andere Energieversorger zur Gaskralle greifen und auch die Sicherheitsüberprüfung verzichten, ficht die Stadtwerke Osnabrück nicht an. Man wolle ja nichts unterstellen, beteuert Pressesprecher Hörmeyer, aber wenn auch nur einer der gesperrten Kunden an seinem Zähler herumschraube, dann könne das tödliche Folgen haben. Gasexplosionen habe es in Osnabrück ja schon gegeben. Deshalb gelte es, jedes Risiko zu minimieren.

460 Euro neue Schulden

Diese Risikovermeidungsstrategie führt dazu, dass ein Sozialhilfeempfänger, der einmal in die Abwärtsspirale geraten ist, mehrere hundert Euro für den Wiederanschluss berappen muss. Für Christopher Cheeseman werden es rund 400 Euro für den Installateur und 66,28 Euro für die Stadtwerke. Das Geld musste er sich leihen, das Jobcenter zeigte sich gnädig. In monatlichen Raten von 40 Euro wird es ihm nun von seiner ALG-II-Unterstützung abgezogen.

Cheeseman hofft, dass er seine Wohnung bald wieder beheizen kann. Wenn er nicht bald eine Arbeit findet, wird er seine neuen Schulden noch eine Weile abstottern müssen. Der frühere Ratsherr hält die Stadtwerke-Praxis mit dem Zählerausbau für eine Attacke gegen sozial Schwache. Deshalb erwägt er eine Klage gegen die SWO Netz. Cheeseman will durchsetzen, dass in Osnabrück nachsichtiger mit Menschen umgegangen wird, die in Geldsorgen geraten sind.