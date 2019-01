Osnabrück. Der Osnabrücker Einzelhandel hat entschieden: Künftig wird es in der Stadt keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geben. In den Nachbarstädten und -kommunen ist das nicht der Fall. Können sie von dem Verzicht profitieren? Diese Alternativen gibt es in der Region.

Weil die Kaufmannschaft die Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft Verdi leid ist, verzichtet der Osnabrücker Einzelhandel bis auf Weiteres auf verkaufsoffene Sonntage. Mehrfach hatte die Gewerkschaft zuletzt gegen die Durchführung verkaufsoffener Sonntage in der Region geklagt. Im Oktober 2018 hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einer Klage stattgegeben – zwei Tage vor dem geplanten verkaufsoffenen Sonntag.

Video: So sehen Osnabrücker den Verzicht auf verkaufsoffenen Sonntage

Rückendeckung erhalten die Osnabrücker Kaufleute vom Handelsverband Osnabrück-Emsland. "Die rechtlichen Grundlagen lassen keine verlässliche Planungssicherheit zu. Der Aufwand der Einzelhändler verpufft, wenn die verkaufsoffene Sonntage kurzfristig wieder abgesagt werden müssen", sagt Geschäftsstellenleiter Boris Hoffmann-Schevel. Der Rechtsanwalt fordert: "Wir benötigen messerscharfe Rahmenbedingungen."

Andere Kommunen und Städten halten an Angebot fest

Im Gegensatz zur Friedensstadt halten andere Kommunen und Städte in der Region Osnabrück am Angebot der verkaufsoffenen Sonntage fest. Das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten lässt zu, dass jährlich vier Sonn- und Feiertagsöffnungen für die Höchstdauer von fünf Stunden erlaubt sind – wenn es einen besonderen Anlass gibt. In der Stadt Bramsche herrschte an diesen Tagen in der Vergangenheit regelmäßig Hochbetrieb. Das Stadtmarketing um Geschäftsführer Wolfgang Kirchner schöpft deshalb die Möglichkeit, verkaufsoffene Sonntage durchzuführen, voll aus. Erst kürzlich wurden die Termine dafür bekanntgegeben. Auch in Melle bleibt das Angebot bestehen, wie Meik Kuhr, stellvertretender Vorstand der Werbegemeinschaft Melle-City, im Interview mit unserer Redaktion bestätigt.

Zur Sache Verkaufsoffene Sonntage in Bramsche 10. März, Frühlingserwachen



28. April, Frühjahrskirmes



29. September, Herbstkirmes



3. November, Bramscher Rot







Besondere Regeln für Kurorte

Für Bade-, Kur- und Wallfahrtsorte gelten ohnehin andere Regeln. Mit Ausnahme der Adventssonntage sowie des Totensonntags und des Volkstrauertags dürfen die Geschäfte dort jeden Sonntag öffnen. Das wird in Bad Rothenfelde auch so bleiben. "Unsere Gäste genießen die Kombination aus Shopping, Natur und Freizeit", sagt Sabine Leclercq-Schulte vom Marketing der Gemeinde Bad Rothenfelde. Hoffnung auf neue Kundschaft aus Osnabrück hat sie jedoch nicht: "Ob die Läden in Osnabrück sonntags offen oder geschlossen sind, ist für unsere Besucher eher zweitrangig." Anders verhält es sich in Bad Essen. Michael Kleine-Heitmeyer, 1. Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Essen, hofft, in der Zukunft verstärkt Kunden aus Osnabrück anlocken zu können. "Auch wenn es sicherlich keine Völkerwanderung von Osnabrück nach Bad Essen geben wird." Für die Geschäftsinhaber seien die vielen verkaufsoffenen Sonntage ein Glücksfall. "Da erwirtschaften viele Einzelhändler etwa 20 Prozent ihres Umsatzes", so Kleine-Heitmeyer.

Weitere Alternativen im Landkreis und den Niederlanden

Darüber hinaus können Osnabrücker Shoppingfreunde an ausgewählten Sonntagen unter anderem auch in Bad Iburg, Georgsmarienhütte, Wallenhorst, Bersenbrück oder Quakenbrück fündig werden. Die genauen Termine stehen jedoch noch nicht fest. Und wem der Weg ins Ausland nicht zu weit ist, kann in Enschede in den Niederlanden eine ganz besondere Offerte annehmen. Dort ist jeder Sonntag verkaufsoffen. Allen Ladenbesitzern ist es dort überlassen, ihre Geschäfte von 12 bis 17 Uhr zu öffnen.