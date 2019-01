Greven. Der Flughafen Münster/Osnabrück hat das Jahr 2018 erfolgreich beendet und konnte nach eigenen Angaben insgesamt 1.026.625 Fluggäste zählen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Verkehrssteigerung von 56.863 Fluggästen (+ 5,9 Prozent).

Die aktuellen Zahlen veröffentlichte der Flughafen in einer Pressemitteilung. Demnach stieg die Zahl der Starts und Landungen in 2018 um 5,4 Prozent auf 38.285. Bei der Luftfracht konnte am FMO sogar ein Allzeithoch mit 17.519 Tonnen und damit eine Steigerung um 8,4 Prozent an umgeschlagenen Waren gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Getrieben wurde die positive Entwicklung von einem besonders starken Importgeschäft.



FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz freute sich über die Verkehrszahlen des vergangenen Jahres. „Nach dem großen Wachstumsschub mit über 23 Prozent im Jahr 2017 haben wir in 2018 diese Zahlen nicht nur bestätigt, sondern weiter ausgebaut und die Millionengrenze erstmals seit langem wieder überschritten“, wird Schwarz in der Mitteilung zitiert.

Linien- und Touristikflugverkehr wachsen

Der Linienflugbereich wuchs in 2018 am FMO mit 417.000 Passagieren um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die aufkommensstärkste Strecke war dabei die Lufthansa-Verbindung nach München mit 236.000 Fluggästen, gefolgt von Frankfurt mit 136.000 Passagieren. Damit bleibt die Lufthansa mit weitem Abstand größte und wichtigste Airline am FMO.

Auch das touristische Geschäft entwickelte sich für den FMO erfreulich. Mit 578.000 Fluggästen konnte dieses Segment um 6,3 Prozent zulegen. Hauptursache des Touristikwachstums war das starke Engagement der SunExpress, einer Tochtergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines, die um 75 Prozent zulegte.

Germania wichtigste Touristikairline

Germania, die um drei Prozent auf 269.000 Passagiere wuchs, bleibt mit Abstand die wichtigste Touristikairline am FMO. Zusammen mit Eurowings und Laudamotion sorgten die beiden Fluggesellschaften dafür, dass sich das touristische Angebot auf mehrere Schultern verteilt.

Bei den touristischen Zielen erfolgte somit eine deutliche Expansion auf den Routen nach Antalya mit 159.000 Fluggästen (+ 21,2 Prozent) und Hurghada mit 30.000 Passagieren (+ 147 Prozent). Das aufkommensstärkste Ferienziel war weiterhin Mallorca mit 213.000 Gästen (+ 1 Prozent).