Osnabrück. Jaliyah aus Osnabrück ist todkrank. Um wieder gesund zu werden, benötigt sie dringend einen passenden Stammzellenspender. Eine Typisierungsaktion der DKMS findet am Samstag, 12. Januar, in der Gesamtschule Schinkel statt. Mit einem rührenden Videoaufruf bittet die Siebenjährige vorab um Unterstützung.

Jaliyah aus Osnabrück leidet unter der aplastischen Anämie, einer sehr seltenen Erkrankung des Blut bildenden Systems. Sie produziert kein Eigenblut mehr. Damit das kleine Mädchen überleben kann, braucht die Siebenjährige dringend einen Spender für die Transplantation von Blut bildenden Stammzellen aus dem Knochenmark.

Ein passender Knochenmarkspender soll mit Hilfe der DKMS gefunden werden. Am Samstag, 12. Januar, findet an der Gesamtschule Schinkel von 11 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion statt.

Um auf die Typisierungsaktion hinzuweisen, wurde eine eigene Facebook-Seite ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Jaliyah sucht einen Helden – Gemeinsam für Jaliyah" bittet das tapfere Mädchen dort mit einem bewegenden Video um Hilfe.

Jaliyahs Videoaufruf:

Tianos Videoaufruf:

Viel Zuspruch für Jaliyah

Auch Jaliyahs Bruder Tiano, der leider nicht als Spender in Frage kommt, hat sich zu Wort gemeldet. Damit seine Schwester wieder gesund wird, bittet er ebenfalls darum, dass sich am Samstag möglichst viele Menschen typisieren lassen.

In den sozialen Netzwerken erhält Jaliyah viel Unterstützung. Neben verschiedenen Medien, regionalen Unternehmen und lokalen Privatpersonen machen sich auch Prominente für Jaliyah stark. So veröffentlichte beispielsweise Jana Ina Zarrella, Model und Moderatorin, einen Videobeitrag, in dem sie dazu aufruft, an der Typisierungsaktion teilzunehmen.

Jana Ina Zarellas Videoaufruf:





