Osnabrück. An diesem Samstag findet der Osnabrücker Nachtflohmarkt statt.

Der Osnabrücker Nachtflohmarkt findet im Herbst 2019 am 14. September statt. Der Flohmarkt beginnt um 18 Uhrund endet um 2 Uhr am Sonntagmorgen.

Für den Termin am 14. September 2019 konnte man sich auf der Seite www.nordwest-ticket.de/thema/osnabruecker-nachtflohmarkt/ anmelden. Zudem war eine Hotline unter 0421/363636 geschaltet. Wer es lieber auf dem herkömmlichen Weg versuchen wollte, wurde in der Osnabrück-Halle und in der Tourist Information in der Bierstraße fündig. Mit dem erworbenen Ticket können am 14. September ab 16 Uhr der reservierte Stand belegt und aufgebaut werden. Das Ticket muss bei Kontrollen vorgezeigt werden.



Wo findet der Flohmarkt statt

Seit Mai 2018 findet der Flohmarkt mit einem neuen Konzept rund um die Katharinenkirche, den Ledenhof, die Redlinger Straße, Hakenstraße und den Adolf-Reichwein-Platz statt.

Um zu verhindern, dass wie in früheren Zeiten schon am Samstagmittag Plätze markiert werden, müssen die Stände seitdem vorab online gebucht werden. Während die Stadt Osnabrück vom neuen Konzept angetan war, fiel das Fazit von Käufern und Verkäufern eher durchmischt aus.