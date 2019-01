Ingo Oschmann kommt in die Lagerhalle in Osnabrück CC-Editor öffnen

Einer der sympathischsten Vertreter seiner Zunft ist Ingo Oschmann. Am Freitag kommt der Comedian und Zauberer nach Osnabrück. Foto: Luisa-Uljana Kazakbaev

Osnabrück. Ostwestfalen gehen ja bekanntlich in den Keller zum Lachen, weil da das Bier steht. Der Bielefelder Ingo Oschmann bildet da eine Ausnahme. Er geht am Freitag, 18. Januar, auf die Bühne der Lagerhalle in Osnabrück und zeigt sein neues Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“.