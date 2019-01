Gute Nachrichten und gute Laune verbreiten die New York Gospel Stars am Mittwoch in Osnabrück. Foto: Makis Foteinopoulos

Osnabrück/Rothenfelde. Die einen kommen aus New York, die anderen aus dem Osnabrücker Land. Beide singen für ihr Leben gern. Die New York Gospel Stars sind am Mittwoch, 16. Januar, in der Lutherkirche in Osnabrück. Der Männergesangsverein (MGV) Eintracht Hilter lädt zum Neujahrskonzert am Freitag, 18. Januar, ins Kurhaus in Bad Rothenfelde.