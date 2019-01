Osnabrück . Das Amtsgericht verurteilte einen 47-Jährigen Mann, der in Hagen mit mindestens 2,02 Promille Auto gefahren war, zu einer Geldstrafe von insgesamt 1000 Euro.

Laut einer Augenzeugin hatte der Angeklagte in den frühen Abendstunden des vergangenen 26. Junis eine regelrechte „Kamikazefahrt“ von Hagen nach Osnabrück hingelegt. Der Wagen, der vor ihr an einer roten Ampel wartete, sei, nachdem die Lichter auf grün umgesprungen waren, sehr rasant losgefahren. Offenbar hatte der Fahrer trotz des sportlichen Fahrstils keine genügende Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen sei in Schlangenlinien gefahren und gegen einen Bordstein geprallt, wobei er sich einen Reifen aufgerissen habe, so die Zeugin. „Es knallte ziemlich.“

Die Frau beobachtete, wie das Auto – nach ihrem Empfinden mit überhöhter Geschwindigkeit – den Schlingerkurs fortsetzte. Dabei habe der Fahrer auch eine Verkehrsinsel überfahren und sei ein weiteres Mal gegen einen Bordstein geprallt, wo ein zweiter Reifen des Fahrzeugs geplatzt sei. Trotzdem habe der Fahrer „den Schleuderparkour“ fortgesetzt, so die Zeugin. Der Mann sei noch über einen Rad- sowie einen Gehweg und in einen Graben gefahren. Vor dem Bahnübergang in Sutthausen sei der Wagen dann in den Gegenverkehr geraten, erinnerte sich die Frau, die unterdessen auch die Polizei verständigt hatte.

Nur nach Hause

Der Angeklagte gab an, bei einem Freund in Hagen gewesen zu sein und dort Bier und auch etwas Schnaps getrunken zu haben. Es habe dann Streit gegeben, worauf er nach Hause fahren wollte. „Ich dachte damals, dass ich noch nicht so angetrunken bin. Das war natürlich ein Fehler“, so der 47-Jährige. Er habe halt unbedingt nach Hause gewollt. „Ich fühlte mich wohl.“ Dass er trotz der erheblichen Fahrfehler und des Kontrollverlusts über sein Fahrzeug weitergefahren sei, erklärte der Osnabrücker mit Stress wegen des vorherigen Streits. „Ich wollte unbedingt nach Hause.“

Der Verteidiger des Mannes betonte, dass sein Mandant die Trunkenheitsfahrt nicht vorsätzlich hingelegt hatte. „Er hat sich subjektiv fahrtüchtig gefühlt.“ Darüber hinaus wies er auf das Ergebnis einer Haaranalyse hin, der zufolge der 47-Jährige in den vergangenen drei Monaten abstinent gelebt habe. Außerdem habe der Mann wegen des Führerscheinverlusts einen fest zugesicherten Arbeitsplatz verloren und sei seither arbeitslos.

Vorsätzlich auf Glück gehofft

Der Richter sah es anders. „Sie wussten, wenn man sie dabei erwischt, ist der Führerschein weg“, betonte der in der Urteilsbegründung. Aus diesem Grund sei der Mann nach Überzeugung des Gerichts auch mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. „Sie wollten nach Haus, um mit ein bisschen Glück davonzukommen.“ Mit der Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 25 Euro sowie einer weiteren Führerscheinsperre von fünf Monaten entsprach das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin .