Das Bier von Michael Freymuth, gebraut in einem Osnabrücker Keller an der Möserstraße, können Fans dagegen auch in Münster, Recklinghausen oder Bochum kaufen. Der Trend zum Craft Bier, dem nicht industriell gebrauten Bier, sorgt für Interessenten weit über die Region hinaus. Am häufigsten wird Beura aber nach wie vor in Osnabrück ausgeschenkt, etwa in der Lagerhalle, im Fritz Daily oder in der Ollen Use.