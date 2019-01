Bündnis will am Samstag 10000 Unterschriften voll machen CC-Editor öffnen

Mit einer großen Unterschriftensammelaktion will das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum am Samstag die magische Grenze für ein Bürgerbegehren von 9831 Unterschriften knacken. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Das Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum will am 12. Januar die Schallmauer von 9831 Unterschriften für das Bürgerbegehren für eine kommunale Wohnungsgesellschaft brechen. Geplant ist eine große Unterschriftensammelaktion an 13 Standorten in Osnabrück.