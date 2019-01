Eine Tiny-House-Siedlung in Osnabrück? – Auf geht's!

Osnabrück. Die Grünen möchten, dass Singles und Minimalisten Flächen für Tiny Houses bekommen können. Die Verwaltung erachtet diese nicht als beste Lösung, um viel neuen Wohnraum zu schaffen, ist aber auch nicht abgeneigt. Gut so, meint unser Kommentator.

Denn eine pluralistische Gesellschaft verlangt unterschiedliche Wohnkonzepte. Und auch so mancher Alleinstehender hat den Traum vom Eigenheim, benötigt aber womöglich kein klassisches Einfamilienhaus oder hat nicht die finanziellen Möglichkeiten, ein massives Haus zu kaufen oder bauen. In Zeiten, in denen für immer mehr Menschen weniger mehr ist, können Tiny Houses dieser minimalistischen Lebensart Rechnung tragen. (Weiterlesen: Wie werde ich Minimalist? Sechs Tipps zum Loswerden)

Warum auch sollen immer nur Familien in den Genuss von Bauland, Eigenheim und sogar Unterstützung durch den Staat kommen? Sie erhalten in Deutschland zahlreiche Vorzüge, die die Singlehaushalte mitfinanzieren. Das Argument der geringen Siedlungsdichte ist zwar ein durchaus schlagkräftiges; allerdings ist in der Realität nicht von einer explosionsartigen Nachfrage nach Flächen für die winzigen Häuser zu rechnen. Das bisschen Bauland tut niemandem weh.