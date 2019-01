Die SPD fordert eine Krankenhausroute während der Bauarbeiten auf der Rheiner Landstraße. Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Im Sommer 2019 tut sich an der Rheiner Landstraße in Osnabrück eine Großbaustelle auf. Während der zweijährigen Bauphase dürfe die Notfallversorgung durch das Klinikum nicht leiden, so die SPD-Ratsfraktion. Sie fordert die Verwaltung auf, eine "Krankenhausroute" zu erarbeiten.