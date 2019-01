Bei der für 2019 angekündigten Bestpreis-Abrechnung sind Kunden mit der Smartphone-App "VOS Pilot" im Osnabrücker Nahverkehr auf Wunsch ganz ohne Fahrschein unterwegs, aber immer zum günstigsten Tarif.

Denn alle Strecken, die ein Fahrgast in einem bestimmten Zeitraum (also beispielsweise an einem Tag oder in einer Woche) mit dem Stadtbus zurückgelegt, werden nach erfolgter Registrierung automatisch erfasst, addiert und erst nach Ablauf eines Monats so in Rechnung gestellt, als hätte der Nutzer von vornherein das optimale Ticket gewählt.

Check-in/Be-out, kurz Cibo, heißt die von den Stadtwerken Osnabrück favorisierte Methode im Fachjargon, was so viel bedeutet wie: Der Fahrgast meldet sich beim Einsteigen via Smartphone im Bus an und kann ihn dann an jedem beliebigen Halt ohne Weiteres wieder verlassen. Die Technik erkennt den Ausstiegsort von allein und erledigt den Rest.